Chelsea – Leicester 2-1: diretta live, risultato finale

La partita Chelsea – Leicester del 18 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Premier League

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: CHELSEA FC-LEICESTER CITY 2-1

SECONDO TEMPO

90′ Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l’arbitro decreta la fine col triplice fischio. Chelsea FC e Leicester City hanno chiuso sul risultato di 2 a 1. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio

90′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

90′ E’ giallo! Ricardo Pereira riceve il cartellino dall’arbitro

90′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

90′ Sul terreno di gioco per Chelsea FC Olivier Giroud

90′ Timo Werner abbandona il terreno di gioco

89′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Wilfred Ndidi

88′ In campo per Chelsea FC Kurt Zouma

88′ Fuori dal campo Azpilicueta per Chelsea FC

87′ Cartellino giallo all’indirizzo di Azpilicueta

81′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Wesley Fofana, autore dell’intervento scorretto

76′ Rete! Kelechi Iheanacho , assist di Wilfred Ndidi riesce a trovare la via del gol

67′ Ricardo Pereira fa il suo ingresso in campo

67′ Marc Albrighton lascia il terreno di gioco

66′ Gol di Jorginho! Superato il portiere non sbagliando degli undici metri e varia il risultato. Adesso siamo 2 a 0

60′ Minuti per Kelechi Iheanacho che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

60′ Termina qui la partita di James Maddison che abbandona il rettangolo di gioco

47′ Antonio Rüdiger in rete! Il calciatore supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 0

46′ L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra Chelsea FC e Leicester City. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo

PRIMO TEMPO

45′ E’ tutto per la prima frazione di gioco tra Chelsea FC e Leicester City. L’arbitro ha fischiato la fine

32′ Minuti per Mateo Kovačić che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

32′ Lascia il campo N’Golo Kanté per Chelsea FC

32′ Intervento da cartellino giallo per Ayoze Pérez

1′ Fischio iniziale del match!

Un saluto da Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Chelsea FC – Leicester City. Squadre a centrocampo pronte a partire

Tabellino

CHELSEA FC: Edouard Mendy; Antonio Rüdiger, Thiago Silva, Ben Chilwell, Reece James, Azpilicueta (dal 43′ st Kurt Zouma), Jorginho, N’Golo Kanté (dal 32′ pt Mateo Kovačić), Mason Mount, Christian Pulišić, Timo Werner (dal 45′ st Olivier Giroud). A disposizione: Kepa, Marcos Alonso, Emerson, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech. Allenatore: Thomas Tuchel.

LEICESTER CITY: Kasper Schmeichel; Wesley Fofana, Çağlar Söyüncü, Timothy Castagne, Luke Thomas, Youri Tielemans, James Maddison (dal 15′ st Kelechi Iheanacho), Marc Albrighton (dal 22′ st Ricardo Pereira), Wilfred Ndidi, Jamie Vardy, Ayoze Pérez. A disposizione: Danny Ward, Wes Morgan, Christian Fuchs, Daniel Amartey, Hamza Choudhury, Nampalys Mendy, Dennis Praet. Allenatore: Brendan Rodgers.

Reti: al 2′ st Antonio Rüdiger, al 21′ st Jorginho, al 31′ st Kelechi Iheanacho.

Ammonizioni: al 45′ st Edouard Mendy (CHE), al 42′ st Azpilicueta (CHE), al 36′ st Wesley Fofana (LEI), al 44′ st Wilfred Ndidi (LEI), al 32′ pt Ayoze Pérez (LEI).

La presentazione del match

LONDRA – Questa sera, martedì 18 maggio, alle ore 21.15 si giocherà Chelsea – Leicester, incontro valevole per la trentasettesima giornata di Premier League 2020/2021. Le due squadre si sono affrontate, pochi giorni fa, nella finale di FA Cup con il successo delle Foxes. Da una parte c’è la squadra di Tuchel che, in campionato, viene dalla sconfitta casalinga contro l’Arsenal ed in classifica occupa la quarta posizione con 64 punti, +1 sul Liverpool. Dall’altra parte troviamo la squadra di Rodgers che viene dal successo esterno contro il Manchester United ed in classifica occupa il terzo posto con 66 punti, +3 sul Liverpool.

QUI CHELSEA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Mendy in porta, pacchetto difensivo composto da Christensen, Thiago Silva e Rudiger. A centrocampo Jorginho e Kanté in cabina di regia con Azpilicueta e Chilwell sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Mount e Pulisic alle spalle di Werner.

QUI LEICESTER – Le Foxes dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Schmeichel tra i pali, reparto difensivo composto da Fofana, Evans e Soyuncu. A centrocampo Tielemans e Ndidi in cabina di regia con Castagne e Thomas sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Maddison alle spalle del tandem offensivo composto da Vardy e Iheanacho.

Le probabili formazioni di Chelsea – Leicester

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Allenatore: Tuchel

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu, Castagne, Tielemans, Ndidi, Thomas; Maddison; Vardy, Iheanacho. Allenatore: Rodgers

STADIO: Stamford Bridge

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chelsea – Leicester, valido per la trentasettesima giornata di Premier League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.