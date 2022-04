Chelsea – Real Madrid 1-3: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Chelsea – Real Madrid del 6 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di andata dei quarti di finale di Champions League 2021/2022

LONDRA – Mercoledì 6 aprile alle ore 21, allo Stamford Bridge di Londra, si accendono i riflettori per Chelsea – Real Madrid, gara di andata dei quarti di finale della Champions League 2021/2022.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CHELSEA - REAL MADRID 1-3 (2'T) SECONDO TEMPO 19' in campo Loftus-Cheek per Jorginho mentre Lukaku al posto di Pulisic 17' troppo lungo il lancio per Benzema e Militao stringe i denti e rientra in campo dopo le cure dello staff medico 15' gioco fermo, ancora problemi per Militao che si tocca sotto il ginocchio. Sembra inevitabile il cambio, il giocatore zoppica vistosamente 14' conclusione debole in area verso il primo palo di Pulisic, blocca senza problemi Courtois 11' cross in area morbido di Ziyech per Havertz ma buona copertura difensiva, palla sul fondo 5' grande conclusione di Azpilicueta dal limite dell'area e straordinario intervento di Courtois in volo plastico ad alzare il pallo destinato a infilarsi sotto l'incrocio dei pali! Nulla di fatto sul corner successivo 2' BENZEMAA!!!! 3-1 REAL MADRID!!! Incredibile errore di Mendy su rinvio il portiere fuori area controlla con il petto e da una palla in orizzontale su Rudriger molle nell'intervento e l'attaccante non perdona calciando con un rasoterra dal fuoriarea nella porta lasciata sguarnita. 11 gol in 8 partite per lui si riparte con il calcio d'avvio questa volta battuto dal Real Madrid ben ritrovati con il secondo tempo della partita. Due cambi per la squadra di Tuchel: dentro Ziyech e Kovavic per Christensen e Kanté PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tempo di Chelsea - Real Madrid. 2-1 per gli ospiti all'intervallo. Piccola pausa e torniamo per la ripresa 44' 1 minuto di recupero 42' incredibile errore di Benzema sotto porta! Modric apre su Vinicius, cross basso per l'attaccante che tradito da un intervento difensivo apre troppo il diagonale e palla di un soffio a lato! 40' HAVERTZ!!! ACCORCIA IL CHELSEA!!! Pennellata di Jorginho in area per l'inserimento dell'attaccante che da un bel colpo di testa da due passi che piega le mani a Courtois! 38' angolo dalla destra con Thiago Silva a centro area che si abbassa per colpire di testa ma alza la mira 33' Carvajal in area si inserisce sul primo palo prova a colpire verso la porta ma senza la dovuta potenza, riesce però a ottenere un angolo non sfruttato 32' bella giocata di James che prova a crossare verso il secondo palo ma non ci arriva nessuno con i tempi giusti a intervenire 29' lungo lancio in area con James un pò in difficoltà che alleggerisce sul fondo: batte Kross per la testa di Militao, tocco debole tra le braccia di Mendy 26' intervento in area di Casemiro su Havertz ma il giocatore non l'ha toccato e decisione che sembra corretta, si gioca 24' BENZEMAAAA!!! PAZZESCO 2-0 REAL!!! Palla pennellata da Modric sulla destra verso il secondo palo dove il compagno stacca bene a centroarea in mezzo ai marcatori e tocca con precisione la palla nuovamente sotto l'incrocio dei pali e niente da fare per Mendy 21' BENZEMAAA!!! VANTAGGIO REAL MADRID!!! Scambio con Vinicius che si allarga sulla sinistra e gli pennella quasi dal fondo un pallone che l'attaccante conclude di testa in corsa con palla sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere! 18' si riprende con un nuovo contrasto tra Rudiger e Valverde, in ritardo il difensore che viene ammonito 17' problemi per Militao dopo uno scontro e gioco fermo con lo staff medico in campo 14' giallo per Militao che sbaglia un comodo controllo palla e si fa soffiar palla da Havertz che lo costringe al fallo. Diffidato salterà il match di ritorno: conclusione a giro di James sulla punizione dal vertice sinistro dell'area sul palo più lontano e buona risposta in tuffo di Courtois! 11' leggerezza di Mendy e Real si rifugia in angolo per evitare guai in area: batte Mount con palla al limite per Pulisic ma alza la mira 10' traversa di Vinicius!!! Ripartenza di Benzema, tacco per l'inserimento sulla trequarti di Valverde che apre in area sul compagno ma conclusione centrale che tocca il legno prima di terminare sul fondo! 8' buon fraseggio del Chelsea palla a terra quindi un cross basso insidioso di Kanté allontanato dalla difesa 5' non si chiude uno scambio Vinicius - Benzema al limite dell'area e dall'altra parte lancio lungo per Havertz che prova a disorientare il marcatore ma non trova la porta 3' giro palla del Real Madrid che coinvolge anche il portiere 1' cross interessante di Pulisic e rasoterra che non viene raccolto da nessuno! Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Chelsea in maglia blu, Real Madrid in quella bianca Ci siamo! Chelsea e Real Madrid fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Chelsea - Real Madrid. Dalle ore 21 seguiremo la partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. TABELLINO CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta; Havertz, Pulisic. A disposizione: Kena, Bettinelli, Alonso, Kovacic, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek, Chalobah, Saul Niguez, Ziyech, Kenedy, Sarr. Allenatore: Tuchel REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Fuidas, Vallejo, Nacho, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Mariano Diaz, Camavinga. Allenatore: Ancelotti. Reti: al 21' pt, 24' pt e al 2' st Benzema, al 40' pt Havertz Ammonizioni: Militao, Rudiger Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta; Havertz, Pulisic. A disposizione: Kena, Bettinelli, Alonso, Kovacic, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek, Chalobah, Saul Niguez, Ziyech, Kenedy, Sarr. Allenatore: Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. A disposizione: Lunin, Fuidas, Vallejo, Nacho, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Mariano Diaz, Camavinga. Allenatore: Ancelotti.

Le dichiarazioni di Tuchel alla vigilia

Alla vigilia del match l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha dichiarato che la squadra ha cercato di metabolizzare il k.o. contro il Brentford senza che ci sia stato bisogno di riunioni speciali. Ora é concentrata su questo nuovo impegno e non guarda indietro, nemmeno a quanto é successo lo scorso anno. Si é detto dispiaciuto che in panchina, causa Covid, potrebbe non esserci Ancelotti. Su Benzema ha detto che é un calciatore straordinario, cresciuto molto negli ultimi anni. Fa cose incredibili e contribuisce ai successi del Real.

Le parole di Pulisic alla vigilia

Insieme a Tuchel è intervenuto in conferenza Pulisic il quale ha detto che il Chelsea deve crederci, c’é riuscito lo scorso anno e può ripeterci. La sconfitta con il Brentford non ha tolto fiducia alla squadra, anzi potrebbe aver dato la carica in più.

L’arbitro

Sarà Clément Turpin a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto arbitro François Letexier. Al VAR Jérôme Brisard, assistente VAR Delajod Willy.

La presentazione del match

Il Chelsea, Campione del mondo e detentore della Coppa, si é piazzato al secondo posto nel Gruppo H dietro alla Juventus. In Premier League viene dalla sconfitta casalinga per 1-4 contro il Brentford ed é terzo con 59 punti, frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte con cinquantaquattro gol fatti e ventitré subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e perso una, siglando nove reti e subendone sei. Agli ottavi di finale ha eliminato il Lilla, vincendo 2-1 all’andata dopo aver perso 2-0 all’andata. Il Real Madrid ha chiuso al primo posto il gruppo D davanti a Inter, Sheriff Tiraspol e Shakhtar; agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul PSG vincendo 3-1 al ritorno dopo aver perso 1-0 all’andata. In Liga é reduce dal successo esterno per 1-2 contro il Celta Vigo ed é primo, con largo vantaggio su Barcellona e Siviglia, a quota 69 punti, con un cammino di ventuno partite vinte, sei pareggiate e tre perse con sessantuno reti realizzate e ventisei incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e un pareggio con dodici gol fatti e sette subiti. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale al 5 maggio 2021 quando gli inglesi si imposero per 2-0.

QUI CHELSEA – Tuchel dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Mendy in porta e con Christensen, Thiago Silva, Rudiger in posizione arretrata. A centrocampo Azpilicueta, Kante, Jorginho e Marcos Alonso. Sulla trequarti Ziyech e Havertz di supporto all’unica punta Lukaku.

QUI REAL MADRID – Ancelotti dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-3-3 con Courtois in porta e con Carvajal, Militao, Alaba e Mendy in posizione arretrata. A centrocampo Kroos, Modric e Casemiro. Tridente d’attacco formato da Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior.

Le probabili formazioni di Chelsea – Real Madrid

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz. Allenatore: Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Dove vederla in TV ed in streaming

Chelsea – Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. La visione del match di Champions League è inclusa con Prime. Tutti coloro che non dispongono della sottoscrizione a Prime avranno la possibilità di iscriversi e guardare Inter-Liverpool su Amazon Prime Video: prova gratis per 30 giorni, poi 3,99 €/mese.