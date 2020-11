Chievo – Lecce: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Chievo – Lecce del 27 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del campionato di Serie B

VERONA – Venerdì 27 novembre alle ore 21 si giocherà Chievo – Lecce, match clou e anticipo della nona giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la squadra padrona di casa che, lo scorso weekend, non è sceso in campo a causa del rinvio del match contro il Vicenza ed in classifica occupa la quinta posizione con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione salentina che è reduce dalla larghissima vittoria casalinga contro la Reggiana ed in classifica occupano la terza posizione, insieme alla SPAL, con 15 punti.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – Aglietti dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Semper in porta, pacchetto difensivo composto da Mogos e Renzetti sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Gigliotti e Leverbe. A centrocampo Viviani e Zuelli in cabina di regia con Garritano e Ciciretti sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Djordjevic e Fabbro.

QUI LECCE – Corini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Adjapong e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lucioni e Meccariello. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Paganini e Henderson mezze ali mentre davanti spazio a Mancosu alle spalle del tandem offensivo composto da Stepinski e Coda.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chievo – Lecce, valevole per l’anticipo della nona giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e in chiaro sul canale Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre). Chi lo preferisse potrà seguire Chievo – Lecce anche in diretta streaming attraverso varie modalità. I clienti DAZN potranno vedere la partita collegandosi al sito ufficiale su pc e notebook, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto. Al termine della sfida, troveranno inoltre in modalità on demand gli highlights e l’evento integrale. L’anticipo di Serie B sarà inoltre visibile, con le stesse modalità, anche mediante Rai Play, il portale streaming della tv pubblica.

Le probabili formazioni di Chievo – Lecce

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Leverbe, Renzetti; Garritano, Viviani, Zuelli, Ciciretti; Djordjevic, Fabbro. Allenatore: Aglietti

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Stepinski, Coda. Allenatore: Corini

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi