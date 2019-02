Chievo – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

VERONA – Venerdì 8 febbraio alle ore 20.30 andrà in scena Chievo – Roma, incontro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione veneta che viene dal pareggio subito in rimonta dall’Empoli ed in classifica occupa l’ultima posizione con 9 punti. Dall’altra parte c’è la compagine capitolina che è reduce dal pareggio casalingo contro il Milan ed in classifica occupa il quinto posto, insieme ad Atalanta e Lazio, con 35 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 8 febbraio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI CHIEVO – La formazione padrona di casa dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Frey e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rossettini e Bani. A centrocampo Diousse in cabina di regia con Rigoni ed Hetemaj mezze ali mentre davanti Giaccherini a supporto del tandem offensivo composto da Stepinski e Meggiorini.

QUI ROMA – Di Francesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto arretrato formato da Karsdorp e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo Fazio e Manolas. A centrocampo De Rossi e Cristante in cabina di regia mentre davanti Zaniolo, Florenzi ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Chievo – Roma

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Frey, Bani, Rossettini, Jarozsynski, Rigoni, Diousse, Hetemaj, Giaccherini, Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

ROMA (4-2-3-1): Olsen, Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, De Rossi, Zaniolo, Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi