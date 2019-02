Salernitana – Benevento 0-1: un errore di Micai condanna i padroni di casa

Il Benevento espugna l’Arechi di Salerno per 0-1 grazie all’incredibile autogol di Micai, che condanna i suoi alla sconfitta.

SALERNO – Termina con il risultato di 0-1 l’anticipo della ventitreesima giornata di Serie B tra Salernitana e Benevento. Match equilibrato e senza occasioni degne di nota nella prima frazione, dopo tre minuti della ripresa il Benevento si porta in vantaggio grazie ad un clamoroso errore di Micai, che devia nella propria porta un cross innocuo di Insigne con un gesto maldestro. I padroni di casa provano a reagire, ma non creano pericoli alla retroguardia avversaria, che controlla il vantaggio fino al triplice fischio.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SALERNITANA - BENEVENTO 0-1 90'+5' Triplice fischio! 90' Assegnati cinque minuti di recupero. 87' Termina i cambi anche Bucchi. Esce Coda, al suo posto entra lo svedese Armenteros. 85' Secondo cambio per il Benevento: entra Tuia, esce Caldirola. 83' Era arrivato il pareggio della Salernitana con il diagonale di Calaiò, ma il guardalinee ha ravvisato una posizione di offside. 80' Girandola di cambi. Nel Benevento Viola prende il posto di Del Pinto 79' Terzo ed ultimo cambio per Gregucci. Entra Calaiò, esce Andrè Anderson. 76' Secondo cambio nei padroni di casa. Di Gennaro subentra a Minala. 76' Ammonito Volta. 75' Possesso palla continuo dei Sanniti, che provano a gestire il vantaggio. 71' Faticano a rendersi pericolosi i padroni di casa, poco attivo Jallow fino ad ora. 66' Crisetig tenta l'imbucata per Improta ma sbaglia le misure del passaggio. 62' Benevento ad un passo dal raddoppio! Insigne serve Coda, che si presenta a tu per tu con Micai ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario! 57' Gregucci prova a dare una scossa ai suoi ed effettua il primo cambio. Esce Perticone, entra Rosina. 56' Non è ancora arrivata la reazione dei padroni di casa, che fino ad ora hanno creato poche insidie alla retroguardia avversaria. 50' Insigne mette in mezzo un traversone, Micai combina la frittata e se la butta in porta con un intervento maldestro! 49' AUTOGOL DI MICAI! BENEVENTO IN VANTAGGIO! 47' Nessun cambio nel corso dell'intervallo, in campo gli stessi ventidue della prima frazione. 46' Si riparte. PRIMO TEMPO 45' Non c'è recupero. Termina il primo tempo. 40' Ritmi più bassi in questa fase del match. 39' Ammonito anche Minala. 35' Dieci minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione, risultato ancora fermo sullo 0-0. 31' Buona idea di Improta, che pesca Letizia, ma quest'ultimo sbaglia il controllo e si trascina la palla sul fondo. 27' Si accende il match, torsione di Coda che manda alto di poco! 26' Ammonito Lopez nei padroni di casa. 25' Break di Djavan Anderson che crossa per l'omonimo Andrè, il quale colpisce di testa ma senza dare potenza alla conclusione. 23' Cartellino giallo per Coda, il primo del match. 21' Cerca di rendersi pericoloso Coda, ma la sua conclusione non crea alcun problema a Micai. 18' Avvio a ritmi sostenuti, entrambe le squadre provano a fare la partita. 14' Risponde la Salernitana! Incornata di Casasola, palla a lato. 11' Pericoloso Improta! Insigne serve l'esterno dei Sanniti, che da posizione defilata fa partire la conclusione, ma si spegne sull'esterno della rete. 10' Spinge Buonaiuto, poi tenta il traversone ma Migliorini è attento e sventa il pericolo. 6' Risponde la Salernitana. Casasola si mette in proprio, salta un avversario e va al cross: Caldirola si rifugia in corner. 3' Il Benevento si porta in avanti e conquista un angolo. 1' Si parte! È iniziata Salernitana - Benevento! 20.45 Per quanto concerne il capitolo formazioni, i padroni di casa scendono in campo col 3-4-2-1 con i due Anderson alle spalle di Jallow. Dall'altra parte, invece, spazio al tandem offensivo composto da Insigne e Coda. 20.30 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Salernitana - Benevento, match che aprirà la ventitreesima giornata di Serie B.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Gigliotti, Perticone e Migliorini. A centrocampo Di Gennaro e Di Tacchio in cabina di regia con Casasola e Lopez sulle corsie esterne mentre in attacco Anderson e Rosina alle spalle di Jallow.

QUI BENEVENTO – La formazione ospite, invece, dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Montipò in porta, reparto difensivo formato da Volta, Antei e Caldirola. A centrocampo Crisetig in cabina di regia con Buonaiuto e Bandinelli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Letizia ed Improta. In attacco tandem offensivo formato da Insigne e Coda.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Benevento, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI SPORT.

Le probabili formazioni di Salernitana – Benevento

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Di Tacchio, Di Gennaro, Lopez; A. Anderson, Rosina; Jallow. A disp.: Russo, Vannucchi, Bernardini, Pucino, Mantovani, Schiavi, Djavan Anderson, Minala, Memolla, Mazzarani, Calaiò, Djuric, Orlando, Vuletich. All.: Angelo Gregucci.



BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Caldirola; Letizia, Bandinelli, Crisetig, Bonaiuto, Improta; Coda, R. Insigne. A disp.: Gori, Zagari, Di Chiara, Maggio, Gyamfi, Costa, Tuia, Del Pinto, Tello, Viola, Goddard, Ricci, Armenteros, Asencio. All.: Cristian Bucchi.

STADIO: Arechi