L’attaccante classe ’98 arriva dal Wolverhampton in prestito secco. Può essere la stagione del definitivo rilancio in Italia, dopo la negativa parentesi al Valencia

L’Empoli compie un vero e proprio colpaccio per una neopromossa: preso Patrick Cutrone, farà coppia con Mancuso. L’attaccante scuola Milan, come riporta Sky, è già in viaggio verso la Toscana con tanta voglia di riscatto, dopo una stagione travagliata fra Fiorentina e Valencia. Mancano le ultime operazioni e poi l’affare sarà ufficialmente comunicato. La parentesi migliore di Cutrone in Serie A è stata sicuramente quella con i rossoneri, con i quali l’attaccante ha trovato 27 reti e 8 assist in 90 presenze complessive. Con la Fiorentina invece solo 4 gol in 30 partite in Serie A. Bajrami sulla trequarti ad inventare e rifinire, Mancuso e Cutrone a finalizzare: sarà questo il canovaccio dell’Empoli di Andreazzoli? Se lo augurano i tifosi azzurri.