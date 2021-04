Como – Grosseto: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Como – Grosseto di Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata del Girone A di Serie C

COMO – Domenica 11 aprile 2021 verrà disputato Como – Grosseto, match valido per la 35°giornata del Girone A di Serie C. Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa il Como ha vinto con il risultato di 3-4. I bookmakers danno favorita la squadra lombarda e la quota della vittoria è data a 1.53. Il Como, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; ha segnato 7 gol e ne ha subito 6. Il bilancio del Grosseto é invece di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5; 5 reti fatte e 5 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie C dove guida proprio il Como con 65 punti, in seconda posizione segue l’Alessandria con 62 e poi la Pro Vercelli con 61 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida Como – Grosseto, valida per la 35° giornata del Girone A di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su SkyPrimafila (canale 254 satellite).

Le probabili formazioni di Como – Grosseto

Il Como dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 con Facchin tra i pali, pacchetto difensivo con Allievi, Bovolon e Solini. In mediana H’Maidat e Bellemo ed esterni Iovine e Koffi. In attacco Gatto trequartista alle spalle di Gabrielloni e Daniels. Il Grosseto dovrebbe optare invece per un 4-3-1-2 con Barosi in porta, in difesa Cretella e Polidori centrali e Raimo e Campeol terzini. In cabina di regia Vrdoljak affiancato da Kraja e Sersanti. In attacco Sicurella fantasista alle spalle del tandem offensivo formato da Merola e Stijepovic.

COMO (3-4-1-2): Facchin; Allievi, Bovolon, Solini; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Koffi; Gatto; Gabrielloni, Daniels. Allenatore: Gattuso.

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Cretella, Polidori, Campeol; Kraja, Vrdoljak, Sersanti; Sicurella; Merola, Stijepovic. Allenatore: Magrini.