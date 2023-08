I giocatori da schierare al fantacalcio per la 1° giornata di Serie A: Meret tra i pali; in avanti Osimhen, Sanabria e Immobile

FROSINONE – Il campionato di calcio di Serie A 2023-2024 apre i battenti: la prima giornata si giocherà dal 19 al 21 agosto 2023. Si comincia sabato pomeriggio con i Campioni d’Italia del Napoli impegnati sul campo del Frosinone. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Meret: ha conquistato a suon di parate la titolarità del Napoli che ha vinto il campionato ed é intenzionato a difenderla e a confermarla, a partire proprio salla gara dello “Stirpe”.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre partiamo con Mazzocchi. Nella passata stagione il terzino della Salernitana ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale ma ha anche subito un infortunio: quest’anno parte con l’obiettivo di ottenere la maglia azzurra. Proseguiamo con Di Lorenzo. Il difensore del Napoli nello scorso campionato ha segnato 3 gol e fornito 4 assist: quest’anno ha già dichiarato di avere un’ottima intesa con Rudi Garcia e potrebbe fare anche meglio. Chiudiamo con Bakker. Il nuovo esterno dell’Atalanta arriva dal Bayer Leverkusen e porta con sè una dote di 70 presenze, 5 gol e 7 assist.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Koopmeiners. L’olandese dell’Atalanta viene da una stagione in cui ha totalizzato 10 gol e 5 assist e vuole ripartire da dove aveva lasciato ossia dalla tripletta realizzata nell’ultima giornata. Al centro optiamo per Weah, fresco acquisto della Juventus e figlio dell’ex Milan George: ha il compito gravoso di non far rimpiangere Cuadrado. Al suo fianco Felipe Anderson. Si é presentato con il proposito di sbagliare qualche gol in meno rispetto l’anno passato: vedremo se sarà di parola. Sull’altra fascia un altro volto nuovo, Pulisic del Milan: dal fantasista ex Chelsea e Dortmund ci si aspetta molto.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Osimhen. L’ivoriano del Napoli ha vinto l’ultima classifica dei cannonieri, é stato molto corteggiato nel corso del calciomercato e ci si attende che confermi quanto d buono ha già fatto vedere in Italia. Al centro Sanabria: viene dalla sua miglior stagione da quando é in Italia, con 12 gol realizzati e 4 assist e vuole migliorarsi ancora. Chiudiamo, con Immobile. Contro il Latina, nell’ultimo test amichevole, ha sglato una tripletta dimostrando di essere già una certezza per la Lazio di Sarri.

Top 11 prima giornata Serie A 2023/2024