I giocatori da schierare al fantacalcio per la 2° giornata di Serie A: Perin tra i pali; in avanti Berardi, Abraham e Deulofeu

TORINO – Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 é arrivato alla seconda giornata, che si disputerà tra il 20 e 22 agosto. Come la settimana scorsa, turno si aprirà sabato alle 18.30 con un doppio appuntamento: il Torino ospiterà la Lazio mentre l’Udinese riceverà la Salernitana. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando. Il portiere scelto per la “Top 11” di questa settimana é Mattia Perin: contro il Sassuolo non ha fatto rimpiangere l’infortunato Szczesny, anzi é risultato tra i migliori in campo. Ora le estremo difensore della Juventus cercherà di confermarsi contro la Sampdoria, a Marassi, nello stadio in cui sono arrivate per lui le sue prime soddisfazioni professionali.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, cominciamo da Bremer. Protagonista in campo, stakanovista fuori perché si allena anche nei giorni di comandato riposo, ha saputo subito inserirsi al meglio nel modulo di gioco della Juventus meravigliando anche Mister Allegri. Proseguiamo con Biraghi: titolare indiscusso e capitano della Fiorentina, in questi giorni il club viola sta facendo di tutto per tenerselo stretto e raggiungere al più presto un accordo di rinnovo del contratto. Concludiamo con Singo: secondo fonti autorevoli di mercato pare ormai certo che non si sposterà da Torino nemmeno in caso di partenza di Dumfries dall’Inter in quanto la sua valutazione di circa 25miloni di euro é considerata troppo onerosa dalla società nerazzurra.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Calhanoglu; contro il Lecce non ha disputato la sua miglior gara con la maglia dell’Inter e proprio per questo ci si attende un riscatto davanti al proprio pubblico contro lo Spezia. In mezzo al campo optiamo per Kvaratskhelia: non poteva aspettarsi un esordio migliore nel nostro campionato. Contro il Verona il giovane georgiano ha dimostrato di avere buona personalità, di essere bravo nei duelli e ha segnato anche un gol. Al suo fianco Zaniolo: a Salerno é apparso motivato, informa e sempre al posto giusto nel momento giusto. dopo un’estate vissuta tra le incertezze, si è convinto a restare alla corte di Mourinho e ora la Roma farà di tutto per prolungargli il contratto. Sull’altra fascia troviamo Barak: sta per lasciare Verona. Secondo voci di mercato sembrava sul punto di approdare al Napoli ma ora nella trattativa si sarebbe inserita la Fiorentina; un motivo in più per fare ancora meglio.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Berardi: ha raggiunto l’accordo con il Sassuolo per il rinnovo fino al 2027 di un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione e si appresta a diventare una bandiera della squadra neroverde. Al centro Abraham: da inizio stagione non ha ancora segnato e i tifosi della Roma si aspettano che si sblocchi all’Olimpico con la Cremonese. Chiudiamo con Deulofeu: protagonista del match d’esordio in campionato contro il Milan, ha scelto di rimanere all’Udinese mettendo cos’ a tacere qualsiasi voce di cessione.

Top 11 seconda giornata Serie A 2022/2023