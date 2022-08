Fantacalcio, 2° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 2° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Archiviata la prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 occhi subito puntati alla seconda, che si articolerà su tre giorni, dal 20 al 22 agosto.

Ad aprire il turno saranno Udinese-Salernitana e Torino-Lazio. Il big match si disputerà allo Gewiss Stadium di Bergamo, dove l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vittoriosa a Marassi riceverà i Campioni d’Italia in carica del Milan di Stefano Pioli, reduci dal successo casalingo per 4-2 contro l’Udinese nonostante il gol rimediato dai friulani dopo solo due minuti di gioco. Esordio stagionale a San Siro per l’Inter di Simone Inzaghi, che viene dalla vittoria ottenuta al fotofinish sul campo del Lecce: i nerazzurri ospiteranno lo Spezia di Luca Gotti, che viene dall’ 1-0 determinato da un gol di Nzola. La Juventus di Allegri, dopo il 3-0 casalingo rifilato al Sassuolo, sarà protagonista sul campo della Sampdoria.

Impegni casalinghi per il Napoli di Spalletti e per la Roma di José Mourinho, le quali dopo aver vinto entrambe in trasferta, cercano conferme in casa, rispettivamente, contro il Monza di Stroppa e la Cremonese di Alvini. C’é molta attesa per il derby toscana Empoli – Fiorentina. Chiudono il programma Sassuolo – Lecce e Bologna – Hellas Verona.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Torino – Lazio, Inter – Spezia, Bologna – Hellas Verona saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Sabato 20 agosto

18:30

Torino – Lazio

Udinese – Salernitana

20:45

Inter – Spezia

Sassuolo – Lecce

Domenica 21 agosto

18:30

Empoli – Fiorentina

Napoli – Monza

20:45

Atalanta – Milan

Bologna – Hellas Verona

Lunedì 22 agosto

18:30

Roma – Cremonese

Juventus – Sassuolo