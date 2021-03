I giocatori da schierare al fantacalcio per la 29° giornata di Serie A: Reina in porta, in difesa Tomori, a centrocampo Pessina, in attacco Scamacca

MILANO – Per l’ora di pranzo di sabato, 3 aprile 2021, si torna di nuovo in campo per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Date le partite per le qualificazioni mondiali appena giocate e la festività della Pasqua di questa domenica, tutte le partite verranno disputate nella stessa giornata. Si parte con l’anticipo Milan-Sampdoria delle ore 12.30. Andiamo a vedere i consigli fantacalcio per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere Reina, che difenderà la porta della Lazio contro lo Spezia alle ore 15. La squadra allenata da Simone Inzaghi è reduce dalla partita vinta con l’Udinese senza subite reti, contro la formazione ligure potrebbero ripetere la prestazione facendo guadagnare un bonus ai fantallenatori che schiereranno l’estremo difensore spagnolo.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Partiamo da Tomori, l’acquisto più azzeccato del calciomercato invernale del Milan. Come detto, il difensore rossonero scenderà in campo insieme ai suoi compagni contro la Sampdoria alle ore 12.30. Proseguiamo con Cuadrado, che già in passato è stato decisivo nel derby della Mole e nella prossima sfida contro la formazione granata potrebbe essere fonte di gol o assist. Concludiamo il reparto con Spinazzola, che con la maglia giallorossa affronterà il Sassuolo alle ore 15.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Pessina, tra i migliori dell’Atalanta dei questo 2021. Ricordiamo che la formazione lombarda giocherà contro l’Udinese alle ore 15. Al suo fianco mettiamo Zaccagni, che in posizione avanzata potrebbe togliersi la soddisfazione del gol nel match contro il Cagliari delle ore 15. Proseguiamo con Traorè, sempre tra i più positivi del Sassuolo. I neroverdi hanno in programma l’incontro con la Roma alle ore 15. Concludiamo il reparto con Eriksen, che rispetto alla prima parte di stagione ha guadagnato la fiducia di Conte. L’Inter proverà l’allungo in classifica affrontando il Bologna alle 20.45.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Per l’attacco partiamo da due giocatori reduci da una doppietta nel turno precedente. Il primo è Scamacca, che ha segnato al Parma e che scenderà in campo contro la Fiorentina nella partita delle ore 15. Il secondo è Mertens, che ha buttato la palla in rete due volte contro la Roma e che proverà a ripetersi contro il Crotone nel match delle ore 15. Infine come ultima punta scommettiamo su Belotti, la cui rete in Nazionale potrebbe aver fatto bene. Inoltre la Juventus non sta passando un bel momento, l’attaccante granata si impegnerà al massimo nel prossimo derby della Mole che verrà disputato alle ore 18.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2020-2021, 29° giornata