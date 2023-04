I giocatori da schierare al fantacalcio per la 30° giornata di Serie A: Rui Patricio tra i pali; in avanti Dybala, Milik e Cabral

SALERNO – Il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 si appresta ad affrontare la trentesima giornata. Si gioca dal 14 al 17 aprile 2023. Si comincia venerdì alle 18.30 con Cremonese – Empoli. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Rui Patricio. Il portiere della Roma é arrivato a dodici e vuole inseguire i diciassette di Provedel.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, partiamo con Di Marco dell’Inter: con Gosens ritrovato e in gran forma dovrà fare tutto il possibile per vincere la concorrenza. Proseguiamo con Romagnoli. Contro la Juventus il giocatore della Lazio si é fatto perdonare la sbavatura in occasione del pari di Rabiot grazie a una prestazione che ha messo in evidenza tutte le sue capacità e la personalità. Chiudiamo con Di Lorenzo. Sta vivendo una stagione super: oltre ad essere titolare nella Nazionale Campione d’Europa, é capitano del Napoli che sta vincendo a man bassa il campionato e sta facendo bene anche in Champions League.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Strefezza. Dopo la panchina contro il Napoli, l’italo-brasiliano del Lecce é pronto a tornare protagonista davanti al proprio pubblico contro la Sampdoria. Al centro suggeriamo una pedina quasi fissa della nostra formazione, Kvaratskhelia. Assente Osimhen per infortunio il georgiano del Napoli ha il compito di segnare anche per lui: la difesa del Verona é avvertita. Al suo fianco suggeriamo Milinkovic-Savic: é tornato ai suoi massimi livelli e ora per il serbo della Lazio c’é da affrontare la questione rinnovo, essendo il suo contratto in scadenza tra meno di quindici mesi. Sull’altra fascia spazio a Wijnaldum. Archiviato l’infortunio che lo ja tenuto lontano dai campi da gioco per parecchi mesi, l’olandese della Roma sta conquistando i tifosi giallorossi per qualità e determinazione.i

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante restiamo in casa giallorossa e optiamo per Dybala. L’argentino é diventato l’uomo leader della squadra di Mourinho ma qualora quest’ultima non dovesse centrare l’obiettivo di un posto in Champions a fine stagione potrebbe fare le valigie. Tra le squadre che hanno già annotato il suo nuome sul taccuino c’é il Real Madrid di Ancelotti. Al centro Milik. Il polacco della Juventus, dopo una serie di infortuni, contro il Sassuolo, potrebbe tornare titolare e magari ritrovare il gol che manca dallo scorso 22 gennaio. Chiudiamo, con Cabral. Con le sue prestazioni e i sui gol, partita dopo partita, si sta conquistando la titolarità nella Fiorentina, sbaragliando la concorrenza di Ikoné, Kouamé e Jovic

Top 11 trentesima giornata Serie A 2022/2023