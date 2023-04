I giocatori da schierare al fantacalcio per la 31° giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Beto, Nzola e Giroud

VERONA – Il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 si appresta ad affrontare la trentunesima giornata. Si gioca dal 21 al 24 aprile 2023. Si comincia venerdì alle 20.45 con Verona – Bologna. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Indice

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Provedel. Il portiere dalla Lazio viaggia ad altissimi livelli con cinque cleen sheets di fila e due sole reti incassate nelle ultime dieci partite.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, partiamo con Spinazzola. Completamente recuperato dall’infortunio occorsogli agli Europei, il romanista in 900 minuti disputati ha realizzato un gol e procurato cinque assist. Proseguiamo con Biraghi. Il capitano della Fiorentina ha ritrovato la forma di un tempo, é arrivato a quota dieci assist e risulta quasi sempre decisivo: contro l’Atalanta ha colpito anche un palo. Chiudiamo con Udogie dell’Udinese: deve riscattare immediatamente la brutta prestazione contro la Roma, tra le peggiori della stagione.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Frattesi. Il classe 1999 del Sassuolo e della Nazionale sarà molto ambito nella prossima sessione di calciomercato: é nel mirino di tutte le big ma, secondo le ultime voci di mercato, la Juventus sarebbe in pole position per accaparrarselo. Al centro suggeriamo Felipe Anderson. Il brasiliano della Lazio, autore di uno dei tre gol dei biancocelesti contro lo Spezia, é stato nominato da Dazn “player of the week”. Con l’assenza forzata di Immobile, ha il compito di trascinare i suoi compagni. Al suo fianco suggeriamo Brahim Diaz. Il fantasista del Milan, tra i migliori della stagione rossonera, potrebbe però essere costretto a lasciare la squadra di Pioli per tornare al Real Madrid, proprietario del cartellino. Decisive le prossime settimane. Sull’altra fascia spazio a Ferguson. Male contro il Milan: lo scozzese del Bologna é chiamato a riscattarsi già contro il Verona.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante restiamo in casa giallorossa e optiamo per Beto. L’assenza contro la Roma per un improvviso attacco influenzale si é fatta sentire. E basta questo per capire l’importanza che ha per l’Udinese di Sottil. Al centro Nzola: é il giocatore più pericoloso dello Spezia e i difensori della Sampdoria avranno vita difficile nel tentativo di fermarlo. Chiudiamo, con Giroud. Nonostante i trentasette anni, ha già realizzato tredici gol e rinnovato il contratto per un anno col Milan.

Top 11 trentunesima giornata Serie A 2022/2023