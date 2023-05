I giocatori da schierare al fantacalcio per la 38° giornata di Serie A: Gollini tra i pali; in avanti Lookman, Berardi e Osimhen

GENOVA – Il campionato di calcio di Serie A 2022-2023 scende in campo per la trentottesima e ultima giornata. Siamo giunti ai titoli di coda ma ci sono ancora da assegnare posti per le prossime Coppe Europee e decidere chi retrocederà tra Spezia e Verona, Squadre in campo dal 2 al 4 giugno 2023. Si comincia già venerdì sera con Sassuolo – Fiorentina. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, su uno stato di forma che stanno attraversando e sulla voglia di mettersi in luce anche, e soprattutto, in ottica del calciomercato ormai alle porte.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Gollini. Vice di Meret per quasi tutto il campionato, il portiere del Napoli ha ora, a scudetto asssegnato, la possibilità di mettersi in luce.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, restiamo in casa rossonera e partiamo con Udogie. Escluso dalla lista dei convocati da Mancini per le Finali di UEFA Nations League e, secondo voci di mercato, nel mirino del Napoli: per il giocatore del Napoli già due buoni e sufficienti motivi per far bene contro la Juventus. Proseguiamo con Theo Hernandez: un po’ sottotono nelle ultime uscite: che le voci di una possibile partenza dal Milan stiano deconcentrando il francese? Chiudiamo con Oliveira. Nel Napoli spazio anche al giocatore che col suo gol aveva fatto esultare il Maradona contro la Salernitana, prima che Dia posticipasse di qualche giorno la Festa Scudetto.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista, troviamo Orsolini. Fresco del Premio “Giuseppe Prisco” per lealtà, correttezza e simpatia sportica: punterà a onorarlo già contro il Lecce. Al centro optiamo per Zielinski. É al centro delle voci di mercato: chi dice che vorrebbe rimanere al Napoli, chi lo da per partente con destinazione Juventus. Al suo fianco Brahim Diaz: settimane decisive anche per lo spagnolo del Milan che potrebbe tornare al Real Madrid.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante optiamo per Lookman. Tornato da poco dall’infortunio che lo ha tenuto lontoano per dicerse settimane dai campi da gioco: l’Atalanta ha bisogno di lui per centrare l’obiettivo Europa. Al centro Berardi. Il giocatore del Sassuolo sta vivendo una stagione decisamente positiva, piace a Sarri (e non solo) e pare sia il primo obiettivo della Lazio. Chiudiamo, con Osimehn: é il capocannoniere del torneo , ha realizzato una doppietta anche a Bologna e dall’ivoriano del Napoli ci si attende un finale in bellezza.

