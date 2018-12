La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 gennaio.

La Lega di Serie A ha annunciato le date e la programmazione completa degli ottavi di Coppa Italia 2018/2019. Le sedici squadre scenderanno in campo sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 gennaio a cominciare dalla Lazio che, alle ore 15, giocherà all’Olimpico contro il Novara. Alle 18 in campo il Milan che se la vedrà in casa del Bologna mentre alle 20.45 impegno in trasferta anche per la Juventus che giocherà contro la Sampdoria. Domenica 13 si parte alle ore 15 con l’interessante Torino-Fiorentina mentre alle ore 18 l’Inter ospiterà il Benevento. Alle ore 20.45 chiuderà la giornata il match tra Napoli e Sassuolo. Lunedì 14 due sfide: alle ore 17.30 Cagliari-Atalanta mentre alle 21 Roma-Virtus Entella.

Coppa Italia 2018/2019 – Date e orari degli ottavi di finale

SABATO 12 GENNAIO

LAZIO – NOVARA ORE 15.00

SAMPDORIA – MILAN ORE 18.00

BOLOGNA – JUVENTUS ORE 20.45

DOMENICA 13 GENNAIO

TORINO – FIORENTINA ORE 15.00

INTER – BENEVENTO ORE 18.00

NAPOLI – SASSUOLO ORE 20.45

LUNEDÌ 14 GENNAIO

CAGLIARI – ATALANTA ORE 17.30

ROMA – VIRTUS ENTELLA ORE 21.00