Coppa Italia 2020/2021: il programma del terzo turno eliminatorio

Presentazione delle partite valevoli per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, le quali si disputeranno tra il 27 e il 28 ottobre.

FIRENZE – Nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre si disputeranno le partite valevoli per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia 2020/2021. Come segnalato nel programma riportato più in basso, solo tre partite saranno visibili in diretta tv su Rai Sport (canale 57) e Rai Sport HD (canale 58). In questa fase partecipano anche alcune squadre di Serie A, come la Sampdoria che il 27 ottobre affronterà la Salernitana, che ha ben figurato in questo primo scorcio di Serie B. Alle 15 il Bologna deve invece vedersela con la Reggina che nel turno precedente ha sconfitto il Teramo, inoltre ci sarà la sfida tra due squadre che navigano nelle zone basse della serie cadetta, ovvero Virtus Entella e Pisa.

Conclude la giornata lo scontro tra Monza e Pordenone. Mercoledì 28 aprirà il claudicante Torino che ospiterà il Lecce, a seguire il Bologna incrocerà la Cremonese. Alle 15 lo Spezia andrà a giocare a Cittadella, in contemporanea ci sarà il match tra squadre del sud tra Cosenza e Monopoli. Alle 16 si incroceranno Brescia e Perugia, oltre il Benevento che ospita l’Empoli. Alle 17 il Genoa scenderà in campo contro il Catanzaro, mentre il Crotone lotterà contro la SPAL e ci sarà spazio pure per il derby veneto tra Verona e Venezia. Alle 18 per concludere ci sarà Udinese – Vicenza, il Parma giocherà contro il Pescara e la Fiorentina ospiterà il Padova.

Coppa Italia 2020/2021: il programma del terzo turno

Partite del 27 ottobre 2020

Sampdoria-Salernitana, ore 14, visibile su Rai (canale 57) e Rai Sport HD (canale 58)

Bologna – Reggina, ore 15, senza copertura televisiva

Entella – Pisa, ore 15, senza copertura televisiva

Pordenone – Monza, ore 16, senza copertura televisiva

Partite del 28 ottobre 2020

Torino – Lecce, ore 14, visibile su Rai Sport (canale 57) e Rai Sport HD (canale 58)

Cagliari – Cremonese, ore 14:30, senza copertura televisiva

Cittadella – Spezia, ore 15, senza copertura televisiva

Cosenza – Monopoli, ore 15, senza copertura televisiva

Brescia – Perugia, ore 16, senza copertura televisiva

Benevento – Empoli, ore 16, senza copertura televisiva

Genoa – Catanzaro, ore 17, senza copertura televisiva

Crotone – Spal, ore 17, senza copertura televisiva

Verona – Venezia, ore 17, visibile su Rai Sport (canale 57) e Rai Sport HD (canale 58)

Udinese – Vicenza, ore 18, senza copertura televisiva

Parma – Pescara, ore 18, senza copertura televisiva

Fiorentina – Padova, ore 18, senza copertura televisiva