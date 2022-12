Corea del Sud – Portogallo 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Corea del Sud – Portogallo del 2 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali del Qatar

AL RAYYAN- Venerdì 2 dicembre 2022, All’Education City Stadium di Al Rayyan,, la Corea del Sud di Paolo Bento sfiderà il Portogallo di Fernando Torres per la terza e ultima giornata del Girone H dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore 16.

La Corea del Sud, dopo il pareggio con l”Uruguay e la sconfitta con il Ghama, si trova in terza posizione con un solo punto; si é classificata al secondo posto nel gruppo A della terza fase di qualificazione asiatica e vanta come miglior piazzamento il quarto poto nel Mondiale del 2022 quando fece gli onori della padrona di casa. Occupa il ventottesimo posto nella graduatoria mondiale FIFA. I lusitani sono in testa al raggruppamento a punteggio pieno e sono già matematicamente qualificati al turno successivo; occupano la nona posizione nella graduatoria mondiale FIFA. L’unico confronto risale ai Mondiali del 2022 quando la Corea si impose per 0.1,

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: COREA DEL SUD - PORTOGALLO 1-1 PRIMO TEMPO Duplice fischio dell'arbitro. Corea del Sud e Portogallo all'intervallo sul parziale di 1-1. 45' Due minuti di recupero 44' Altra occasione Portogallo. Dalot serve in area Ricardo Horta che si gira e tenta la conclusione ma Kim Seung-gyu fa sua la sfera. 42' Occasione Portogallo. Sinistro verso la porta di Vitinha che impegna Kim Seung-gyu, Ronaldo sulla respinta da pochi metri di testa spara largo. 40' Primo acuto di Son con un dribbling seguito subito da un tiro in porta ma Diogo Costa para facile. 37' Attacca il Portogallo con Horta che serve da posizione defilata Ronaldo ma il suo tiro viene murato. 36' Ammonito Lee Kang-in per un fallo ai danni di Vitinha. 33' Occasione Portogallo. Ci prova dalla distanza con il sinistro Dalot e pallone respinto in corner da Kim Young-gwon. 30' Pericoloso il Portogallo con Ronaldo che davanti a Kim Young-gwon si fa ipnotizzare. Gioco che era però fermo per offside. 29' Corea del Sud che ha bisogno però della vittoria per passare il turno. Nell'altro campo vince l'Uruguay sul Ghana. 27' Pareggia la Corea del Sud con Kim Young-gwon. Sugli sviluppi di un corner di Son, una deviazione fortuita di Ronaldo libera davanti al portiere il difensore sudcoreano che batte da due passi Diogo Costa. 25' Corea del Sud che sta iniziando a fare la gara con il Portogallo che ha avuto una sola occasione ed è andato in gol. 22' Son, il più intraprendente dei suoi, tenta di saltare Dalot per poi entrare in area ma viene chiuso. 20' Corea del Sud sempre più in crescita e Portogallo un po' in difficoltà in questa fase. 18' Tenta di spingere Son dalla corsia di sinistra per cercare di creare qualche pericolo. 16' Pareggia in fuorigioco la Corea del Sud. Gran colpo di testa di Kim Moon-hwan che impegna Diogo Costa, sulla respinta del portiere portoghese spinge in rete a porta vuota Kim Jin-su ma in offside. 14' Pericoloso il Portogallo con Cancelo che dalla destra rientra sul suo piede forte e impegna Kim Seung-gyu. 10' Non affonda il colpo il Portogallo che continua a girar palla da una parte all'altra del campo. 7' Prova a reagire ma senza grandi risultati la Corea del Sud con il Portogallo in controllo. 5' Vantaggio Portogallo con Ricardo Horta. Cross messo in mezzo da Dalot per l'attaccante portoghese che arriva a rimorchio e buca Kim Seung-gyu 3' Sempre il Portogallo a fare la gara. 1' Inizia la partita Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Prima gli inni delle due Nazionali e poi ci sarà il fischio d'inizio della partita. Tra poco all'Education City Stadium di Al Rayyan andrà in scena la sfida valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi del Gruppo H tra Corea del Sud e Portogallo. I portoghesi già qualificati sfidano i sudcoreani che possono ancora sperare nella qualificazione. TABELLINO COREA DEL SUD: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Jung, Hwang In-beom; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Heung-min Son; Cho. A disposizione. Song Bum-Keun, Jo Hyeon-Woo, Jeong Woo-Yeong, Cho Yu-Min, Hong Chul, Hwang Hee-Chan, Hwang Ui-Jo, Kim Min-Jae, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Na Sang-Ho, Paik Seung-Ho, Song Min-Kyu, Son Jun-Ho, Yoon Jong-Gyu CT: Sergio Costa (Paulo Bento squalificato). PORTOGALLO: Diogo Costa; Dalot, Pepe, António Silva, João Cancelo; Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha; João Mário; Ricardo Horta, Ronaldo. A disposizione. Rui Patricio, Jose Sa, Andre Silva, Bernardo Silva, Carvalho, Dias, Fernandes, Guerreiro, Joao Felix, Leao, Palhinha, Ramos. CT: Fernando Santos. Reti: 5' pt Ricardo Horta, 27' pt Kim Young-gwon Ammonizioni: 36' pt Lee Kang-in Recupero: due minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali

COREA DEL SUD: Cho Gue-Sung, Hwang In-Beom, Jung Woo-Young, Kim Jin-Su, Kim Moon-Hwan, Kim Seung-Gyu (Portiere), Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In, Son Heung-Min. A disposizione: Cho Yu-Min, Hong Chul, Hwang Hee-Chan, Hwang Ui-Jo, Jeong Woo-Yeong, Jo Hyeon-Woo (Portiere), Kim Min-Jae, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Na Sang-Ho, Paik Seung-Ho, Song Bum-Keun (Portiere), Song Min-Kyu, Son Jun-Ho, Yoon Jong-Gyu Allenatore: Costa S..

PORTOGALLO: Antonio Silva, Cancelo J., Costa D. (Portiere), Dalot D., Horta R., Joao Mario, Matheus Nunes, Neves R., Pepe, Ronaldo C., Vitinha. A disposizione: Andre Silva, Bernardo Silva, Carvalho W., Dias R., Fernandes B., Guerreiro R., Joao Felix, Jose Sa (Portiere), Leao R., Palhinha J., Patricio R. (Portiere), Ramos G. Allenatore: Santos F..

La presentazione del match

QUI COREA DEL SUD – Bento dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Kim Seung-gyu tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Kim Young-gwon e Kim Min-jae e sulle fasce da Kim Moon-hwan e Jin-Su Kim. In mezzo al campo Woo-Young Jung, In-mediana Jung Woo-young e Hwang In-beom; unica punta Cho Gue-sung, supportata dai trequartisti Lee Kang-in, Jeong Woo-yeong e Son Heung-min

QUI PORTOGALLO – Fernando Santos dovrebbe optare per il 4-3-3 con Diogo Costa tra i pali, difesa composta da Cancelo, Pepe, Antonio Silva e Guerreiro. Centrocampo con Bernardo Silva, William Cavalho e Palhinha. In attacco punta centrale Cristiano Ronaldo, affiancato da Felix e Leao.

Le probabili formazioni di Corea del Sud – Ghana

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct Bento

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Bernardo Silva, William Cavalho, Palhinha; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct. Fernando Santos

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.