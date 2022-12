Ghana – Uruguay: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ghana – Uruguay del 2 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali del Qatar

AL WAKRAH – Venerdì 2 dicembre 2022, all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah, andrà in scena Ghana – Uruguay, gara valida per la terza e ultima giornata del Girone H dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore 16.

Il Ghana viene dal successo per 3-2 contro la Corea del Sud mentre nella prima giornata aveva perso con lo stesso risultato contro il Portogallo; ora si trova a quota 3, a -3 dal lusitani, e con due lunghezze di vantaggio sulle altre due squadre componenti il girone e per accedere agli ottavi di finale potrebbe anche accontentarsi di un pareggio purché la Corea del Sud non batta il Portogallo con un risultato che le consenta una differenza reti migliore. É tornato a partecipare al Mondiale dopo otto anni di assenza; occupa soltanto il sessantunesimo posto nella graduatoria mondiale FIFA. L’Uruguay ha perso 2-0 contro il Portogallo e pareggiato contro la Corea del Sud: per passare il turno deve vincere e, qualora la Corea del Sud dovesse battere il Portogallo, sperare in una miglior differenza reti. La Celeste aveva staccato il pass piazzandosi al terzo posto nel girone sudamericano di qualificazione. Ha vinto il Mondiale nel 1930 e attualmente occupa la tredicesima posizione nella classifica mondiale FIFA. L’ultimo confronto tra le due rappresentative risale ai Mondiali del 2010 quando l’Uruguay si impose per 2-1.

Cronaca con tabellino della partita

La presentazione del match

QUI GHANA – Addo dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Ati Zigi tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Salisu e Amartey e sulle fasce da Lamptey e Mensah. In mediana Partey e Samed. Sulla trequarti Kudis e i due Awey, di supporto all’unica punta Williams.

QUI URUGUAY – Alonso dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Rochet in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Godin-Gimenez e sulle fasce da Varela e Olivera. A centrocampo Valverde, Vecino e Bentancur. Tridente offensivo composto da De Arrascaeta, Suarez e Nuñez.

Le probabili formazioni di Ghana – Uruguay

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; I. Williams. Ct. Addo

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta, Suarez, Nuñez. Ct. Alonso

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Due tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.