Serbia – Svizzera 2-3: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Serbia – Svizzera del 2 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali del Qatar

DOHA – Venerdì 2 dicembre 2022, all’Allo Stadium 974 di Doha, andrà in scena Serbia – Svizzera, gara valida per la terza e ultima giornata del Girone G dei Mondiali del Qatar; calcio di inizio alle ore 20.

Sfida tra due squadre che sono ancora a caccia della qualificazione agli ottavi di finale della competizione iridata. Le Aquile Bianche sono ultime con un solo punto dopo aver pareggiato con il Camerun 3-3 e perso 2-0 contro il Brasile; sono arrivate al Mondiale dopo aver ottenuto la promozione in Lega A nella Nations League dopo aver vinto il girone di quest’anno, dopo essere rimasta imbattuta nel proprio girone di qualificazione per i mondiali con sei vittorie e due pareggi. Gli elvetici sono a quota 3, frutto del successo di misura contro il Camerun; hanno invece perso con lo stesso risultato dal Brasile. La Svizzera si é presentata all’appuntamento dopo aver avuto la meglio sull’Italia nel girone di qualificazione. Il miglior risultato conseguito nelle fasi finali del campionato del mondo è l’approdo ai quarti di finale nel 1934, nel 1938 e nel 1954, nell’edizione giocata in casa. Attualmente occupa la quattordicesima posizione nella classifica mondiale FIFA. Nell’unico precedente, ai Mondiali di Russia, gli elvetici si sono imposti per 1-2.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: SERBIA - SVIZZERA 2-3 (2'T) SECONDO TEMPO 47' notizie clamorose da Camerun - Brasile! 45' 7 minuti di recupero 44' uscita provvidenziale in area di Milinkovic-Savic sui piedi di Fassnacht che si è attardato nel tentare la conclusione! 38' in campo Fassnacht per Vargas 37' proteste per Mitrovic, giallo anche per lui. Batte la punizione dai 25 metri Akanji e palla sull'esterno della rete 36' giallo all'indirizzo di Racic 33' esce Tadic per Djruricic mentre Radonjic prende il posto di Zivkovic 32' fischiato fallo in attacco a Jovic, fatica un pò la Serbia a rendersi pericolosa in questa fase 31' 41.378 sono gli spettatori presenti oggi nell'impianto 23' dentro Fernandez e Zakaria per Sow e Shaqiri 23' in campo Maskimovic per Milinkovic-Savic, molto nervoso per la decisione del ct 19' proteste di Mitrovic per un presunto intervento falloso su di lui in area, l'arbitro lascia giocare scatenando le proteste dei giocatori serbi anche dalla panchina. Vola un cartellino a Rajkovic 15' aggancio perfetto di Jovic sul secondo palo cross verso l'altro palo per Tadic ma si coordina male e calcia alto! 12' palla gol per Embolo che da due passi fallisce un pallonetto sopra la traversa! 11' cartellino giallo per Pavlovic 9' in campo Gudelj e Jovic e Veljkovic e Vlahovic 3' FREULERR!!! Questa volta è protagonista in positivo il giocatore che porta avanti la Svizzera 3-2! Su palla recuperata alta da Embolo, bello scambio palla a terra in area a liberare il centrocampista e conclusione potente all'angolo destro 2' intervento in leggero ritardo di Milinkovic-Savic su Xhaka e giallo per lui Si riparte con il calcio d'avvio battuto dalla Svizzera, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 48' si chiude qui un vibrante primo tempo, 2-2 all'intervallo con la Svizzera che sblocca il punteggio ma che finisce per trovarsi a rincorre trovando il pari quasi allo scadere. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' 3 minuti di recupero 44' EMBOLO!! LA SVIZZERA SI PORTA SUL 2-2! Apertura su Widmer, cross basso a centroarea dove si fionda l'attaccante a colpire da due passi e difesa immobile nell'occasione 44' tentativo di imbucata per Vlahovic ma intercetta Akanji a favorire l'intervento del portiere 35' DUSANN VLAHOVICC!!!! 2-1 SERBIA!! Retropassaggio errato di Freuler verso Widmer, Tadic si inserisce sulla traiettoria e serve l'attaccante bianconero che in area si allarga e con il mancino lascia partire un preciso diagonale rasoterra indirizzato all'angolino destro 34' entrata un pò dura di Vargas sanzionata con il giallo 30' palla gol per Shaqiri, verticalizzazione di Rodriguez a sfruttare la posizione del compagno in area con la difesa non messa bene in campo ma conclusione sul primo palo sull'esterno della rete! 26' MITROVIC!!! PAREGGIO SERBIA!! Su palla persa da Freuler si sviluppa un'azione sulla sinistra, cross morbido di Tardi verso il centroarea dove il compagno colpisce di testa a indirizzare la sfera all'angolo destro dove non ci arriva il portiere 20' SHAQIRI!!! SVIZZERA IN VANTAGGIO!! Vargas e Rodriguez sviluppano l'azione sulla sinistra, cross basso deviato arriva a centro area su Saw. Il giocatore alza lo sguardo e vede a destra Shaqiri libero, conclusione precisa sul primo palo e niente da fare per Milinkovic-Savic 17' bello spunto di Pavlovic, angolo conquistato. Alla battuta Tadic ma in area ha la meglio la difesa Svizzera 15' primo giallo della partita per Widmer, punito un fallo su Kostic 14' affondo di Vargas, cross basso per Shaqiri ma la sua conclusione in area viene murata dalla difesa 10' palo di Zivkovic! Bolide con il mancino dal limite dell'area alla destra di Kobel che dopo un tap in fortuito di Tadic si ritrova la sfera tra le braccia 4' angolo dalla sinistra per la Serbia, alla battuta Tadic, sulla palla va Milenkovic in terzo tempo sul primo palo, schiaccia la testa che termina sul fondo 2' ricordiamo che è possibile restare informati anche sulla diretta di Camerun - Brasile 1' pochi secondi e subito pericolosa la Svizzera con una conclusione sotto porta di Embolo con il mancino, ottimo il tempo di uscita per Milinkovic-Savic! Il giocatore aveva approfittato di una disattenzione difensiva a seguito di una respinta al tiro da fuori area di Xhaka Si parte! Serbia e Svizzera finalmente in campo, inni nazionali e si parte! Amici di Calciomagazine, buonasera e benvenuti alla diretta tra Serbia e Svizzera. L'incontro sarà decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale, dalle ore 20 seguiremo il match. TABELLINO SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic (dal 9' st Gudelj), Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (dal 33' st Radonjic), Lukic, S. Milinkovic-Savic (dal 23' st Maksimovic), Kostic; Tadic (dal 33' st Djuricic); A. Mitrovic, Vlahovic (dal 9' st Jovic). A disposizione: Dmitrovic, Rajkovic, Erakovic, Maksimovic, Radonjic, Gudelj, Jovic, Mitrovic, Babic, Racic, Djuricic, Lazovic, Ilic, Mladenovic, Grujic. CT: Stojkovic SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Schaer, Rodriguez; Sow (dal 23' st Fernandes), Freuler, Xhaka; Shaqiri (dal 23' st Zakaria), Embolo, Vargas (dal 38' st Fassnacht). A disposizione: Omlin, Fernandes, Zakaria, Seferovic, Steffen, Aebischer, Fassnacht, Comert, Okafor, Frei, Rieder, Jashari. CT: Yakin. Reti: al 20' pt Shaqiri, al 26' pt Mitrovic, al 35' pt Vlahovic, al 44' pt Empoli, al 3' st Freuler Ammonizioni: Widmer, Vargas, Milinkovic-Savic, Pavlovic, Rajkovic (dalla panchina), Racic, Mitrovic Recupero: 3 minuti di recupero, 7 minuti di recupero

Formazioni ufficiali

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. A disposizione: Dmitrovic, Rajkovic, Erakovic, Maksimovic, Radonjic,, Gudelj, Jovic, Mitrovic, Babic, Racic, Djuricic, Lazovic, Ilic, Mladenovic, Grujic. CT: Stojkovic

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Schaer, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. A disposizione: Omlin, Fernandes, Zakaria, Seferovic, Steffen, Aebischer, Fassnacht, Comert, Okafor, Frei, Rieder, Jashari. CT: Yakin.

La presentazione del match

QUI SERBIA – Stojkovic dovrebbe optare invece per il modulo 3-4-1-2 con Vanja Milinkovic -Savic in porta, davanti a lui difesa a tre formata da Pavlovic, Veljkovic e Milenkovic, davanti a loro in mezzo al campo ci saranno Sergej Milinkovic-Savic e Lukic, con ai loro lati Zivkovic e Kostic, mentre Tadic sosterrà il tandem Mitrovic-Vlahovic.

QUI SVIZZERA – Sommer e Elvedi presentano i sintomi dell’influenza ma Yakin spera di recuperarli in tempo. Probabile modulo 4-3-3 con Sommer in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Akanji-Elvedi e sulle fasce da Widmer e Rodriguez. In mezzo al campo Sow, Fruler e Xhaka. Unica punta Embolo davanti ai trequartisti Shaqiri e Vargas.

Le probabili formazioni di Serbia – Svizzera

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. CT: Stojkovic

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. CT: Yakin.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Sport+HD tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.