Cosenza-Pisa: diretta live, risultato in tempo reale

Diretta Cosenza-Pisa di Sabato 29 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

COSENZA – Sabato 29 marzo 2025, lo Stadio San Vito-Luigi Marulla ospiterà la partita Cosenza-Pisa, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00. Sebbene vada a giocare in trasferta, il Pisa dovrebbe avere vita facile in Calabria. La squadra di Filippo Inzaghi affronterà un avversario con un morale molto basso ed una scarsa convinzione nei propri mezzi. Questo è dovuto dalla rovinosa sconfitta subita dal Cosenza nel derby perso per 4 reti a 0 contro il Catanzaro. Un risultato che potrebbe aver messo definitivamente fine al sogno salvezza dei lupi calabresi.

Sembra veramente difficile quindi pensare che i nerazzurri possano perdere punti con l’ultima in classifica. Anche perchè il Pisa ha fatto registrare numeri importanti: 50 gol segnati, è il secondo attacco del campionato dopo quello del Sassuolo, e ne ha subiti 28, con una differenza reti di 22. Queste valutazioni sono state ampiamente fatte anche dalla maggior parte delle ricevitorie nel momento in cui hanno formulato le quote. La vittoria del Pisa è infatti quotata alla cifra di 2.05, a fronte del successo del Cosenza che si aggira intorno ai 3.90.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI COSENZA-PISA]

COSENZA:. A disposizione:



PISA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Il fischietto Daniele Rutella della Sezione di Enna dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Marco Ceccon proveniente da Lovere, mentre il secondo assistente sarà Thomas Miniutti di Maniago. Il Quarto Ufficiale sarà Giuseppe Maria Manzo della Sezione di Torre Annunziata. L’addetto al VAR sarà Luigi Nasca di Bari, supportato dall’Assistente VAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

La presentazione del match

QUI COSENZA – Il duo Belmonte-Tortelli dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2. L’estremo difensore Micai tra i pali e retroguardia a quattro formata al centro da Sgarbi, Venturi e Dalle Mura. In mezzo al campo ci saranno Ricciardi, Florenzi, Gargiulo, Kouan, D’Orazio, mentre la coppia di attacco sarà formata da Artistico e Mazzocchi.

QUI PISA – Il tecnico Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. Tra i pali Semper, protetto da una difesa a tre formata da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In mezzo Marin e Abildgaard mentre Sernicola e Angori dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Moreo e Meister, di supporto all’unica punta Lind.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Florenzi, Gargiulo, Kouan, D’Orazio; Artistico, Mazzocchi. Allenatori: Belmonte-Tortelli

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Sernicola, Marin, Abildgaard, Angori; Moreo, Meister; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: