Croazia – Danimarca: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Croazia – Danimarca: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018, calcio d’inizio alle ore 20

NOVGOROD – Domenica 1 luglio alle ore 20 si giocherà Croazia – Danimarca, sfida valida per il quarto ottavo di finale del Mondiale di Russia 2018. Da una parte c’è la Nazionale croata che ha dominato il Gruppo D: tre successi in tre partite per la Nazionale di Dalic che ha strapazzato l’Argentina e ha convinto nelle due sfide contro Nigeria e Islanda. Modric e compagni non sono più una sorpresa e la fase a gironi ha dimostrato pienamente le potenzialità di una squadra che ha tutte le carte per poter arrivare fino in fondo. Dall’altra parte, invece, ci sono i danesi che hanno chiuso il Gruppo C in seconda posizione: vittoria sofferta contro il Perù e due pareggi contro Australia e Francia per gli scandinavi. La vincente di questo confronto affronterà una tra Spagna e Russia.

Cronaca minuto per minuto



QUI CROAZIA – Nessun dubbio di formazione per Dalic che ha già in mente l’undici titolare: 4-2-3-1 con Subasic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Vida e Lovren al centro mentre sulle fasce spazio a Strinic e Vrsaljko. A centrocampo Rakitic e Brozovic in cabina di regia mentre davanti l’artiglieria pesante e la classe con Rebic, Modric Perisic a supporto dell’unica punta Mandzukic.

QUI DANIMARCA – La compagine nordica, al pari della Nazionale croata, dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Schmeichel in porta, pacchetto arretrato composto da Larsen e Dalsgaard sulle fasce mentre al centro Kjaer e Christensen. A centrocampo Delaney e Schone a dirigere le operazioni mentre davanti spazio a Poulsen, Eriksen e Pione Sisto a supporto di Jorgensen.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Croazia – Danimarca sarà visibile su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Allenatore: Dalic

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, Schöne; Poulsen, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. Allenatore: Hareide

STADIO: Nižnij Novgorod