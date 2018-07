Croazia – Inghilterra: pronostico e quote per scommesse

Mondiali 2018, Croazia – Inghilterra: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 11 luglio alle ore 20. Per i bookmakers preferenza per i britannici



Mercoledì 11 luglio alle ore 20 si gioca Croazia – Inghilterra, match valido per la prima delle semifinali dei Mondiali 2018. I croati che, dopo aver chiuso in prima posizione il Gruppo D, ha eliminato Danimarca e Russia vincendo entrambe le sfide ai calci di rigore. Gli inglesi hanno chiuso il girone al secondo posto mentre nella fase ad eliminazione diretta hanno avuto la meglio contro la Colombia, ai calci di rigore, e la Svezia.

Mondiali 2018, Croazia – Inghilterra: pronostico e quote scommesse

Preferenza per i transalpini. Se l’1 della Croazia è quotato da 3,40 a 3,45, il segno 2 oscilla da 2,35 a 2,37 mentre il pareggio è dato a 3,15.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato da 1,60 a 1,65, l’X/2 è dato mediamente a 1,35 mentre l’1/2 oscilla tra 1,35 ea 1,40.

Stando ai bookmakers non dovrebbe finire in goleada: l’Under 2,5 è infatti quotato tra 1,50 e 1,55 mentre l’Over 2,5 è offerto da 2,35 a 2,45. Così come non dovrebbero andare a segno entrambe le squadre: il Gol varia da 2,00 a 2,08 mentre il No Gol vale da 1,70 a 1,71.

Per tutti il risultato più esatto è l’1-1, quotato tra 5,50 e 5,70, seguito dall’1-0 (offerto da 5,75 a 6,10) e dallo 0-0 (da 7,30 a 7,40).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo varia tra 5,50 e 5,60.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.