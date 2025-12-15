Crotone-Casarano 2-0: Murano e Zunno firmano la vittoria allo Scida

Diretta Crotone-Casarano di Lunedì 15 dicembre 2025: gol di Murano e Zunno nel primo tempo. Rossoblù rilanciati in zona playoff

CROTONE – Al “Ezio Scida” il Crotone si riscatta dopo la sconfitta contro il Catania e batte il Casarano 2-0 nel posticipo della 18ª giornata di Serie C Girone C. Una vittoria importante per la squadra di Longo, che sale a quota 27 punti e rilancia le proprie ambizioni playoff. Decisive le reti di Jacopo Murano al 28’ e di Mattia Zunno al 51, entrambe nel primo tempo.

Cronaca della partita

Il match si apre con grande intensità, con il Crotone che cerca subito di imporre il proprio gioco. Al 28’ arriva il vantaggio: Murano sfrutta un cross dalla destra e batte Bacchin con un preciso colpo sotto misura. Il Casarano prova a reagire ma fatica a rendersi pericoloso. In pieno recupero del primo tempo, al 45’+6, è Zunno a firmare il raddoppio con una conclusione potente che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa il Crotone gestisce il risultato, controllando le iniziative avversarie e sfiorando il tris con Gomez e Piovanello. Il Casarano, nonostante i cambi di Di Bari, non riesce a trovare il guizzo giusto. Nel finale arrivano solo ammonizioni: Pinto, Chiricò e Zanaboni finiscono sul taccuino dell’arbitro.

Tabellino

CROTONE: 1 Merelli, 6 Di Pasquale, 7 Vinicius (dal 41′ st 33 Perlingieri), 9 Gomez (c) (dal 27′ st 18 Piovanello), 11 Murano (dal 41′ st 32 Calvano), 20 Berra (dal 12′ st 5 Cargnelutti), 21 Sandri, 25 Guerra, 27 Maggio (dal 27′ st 16 Gallo), 72 Cocetta, 96 Zunno. A disposizione: 12 Martino (GK), 61 Sala (GK), 2 Leo, 5 Cargnelutti, 8 Stronati, 10 Ricci, 16 Gallo, 18 Piovanello, 19 Marazzotti, 23 Groppelli, 32 Calvano, 33 Perlingieri, 77 Vrenna, 80 Bruno. Allenatore: Longo

CASARANO: 1 Bacchin, 4 Lulic (dal 22′ st 11 Ferrara), 10 Chiricò, 17 Maiello, 18 Perez (dal 22′ st 90 Zanaboni), 19 Guastamacchia, 20 Pinto (dal 15′ st 80 Di Dio), 23 Logoluso, 24 Gega, 29 Gyamfi (dal 33′ st 26 Barone), 77 Cajazzo (dal 33′ st 21 Millico). A disposizione: 12 Pucci (GK), 22 Chiorra (GK), 7 Palumbo, 8 D’Alena, 11 Ferrara, 15 Milicevic, 21 Millico, 26 Barone, 30 Malagnino, 35 Cerbone, 80 Di Dio, 90 Zanaboni. Allenatore: Di Bari

Reti: al 28′ pt Murano J. (Crotone) , al 45’+6 pt Zunno M. (Crotone) .

Ammonizioni: al 32′ pt Pinto G. (Casarano), al 42′ pt Chirico C. (Casarano), al 45′ st Zanaboni E. (Casarano).

Le formazioni ufficiali di Crotone-Casarano

CROTONE: 1 Merelli, 6 Di Pasquale, 7 Vinicius, 9 Gomez (c), 11 Murano, 20 Berra, 21 Sandri, 25 Guerra, 27 Maggio, 72 Cocetta, 96 Zunno. A disposizione: 12 Martino (GK), 61 Sala (GK), 2 Leo, 5 Cargnelutti, 8 Stronati, 10 Ricci, 16 Gallo, 18 Piovanello, 19 Marazzotti, 23 Groppelli, 32 Calvano, 33 Perlingieri, 77 Vrenna, 80 Bruno. Allenatore: Longo

CASARANO: 1 Bacchin, 4 Lulic, 10 Chiricò, 17 Maiello, 18 Perez, 19 Guastamacchia, 20 Pinto, 23 Logoluso, 24 Gega, 29 Gyamfi, 77 Cajazzo. A disposizione: 12 Pucci (GK), 22 Chiorra (GK), 7 Palumbo, 8 D’Alena, 11 Ferrara, 15 Milicevic, 21 Millico, 26 Barone, 30 Malagnino, 35 Cerbone, 80 Di Dio, 90 Zanaboni. Allenatore: Di Bari

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Fabrizio Ramondino di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi di Palermo e Manfredi Scribani di Agrigento. Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Giuseppe Rispoli di Locri, mentre l’operatore FVS designato è Davide Gigliotti di Lamezia Terme.

La presentazione del match

Lunedì 15 dicembre, alle ore 20:30, allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, andrà in scena Crotone-Casarano, match valido per la diciottesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. La gara rappresenta un crocevia significativo: il Crotone arriva al match con 24 punti in 17 partite, mentre il Casarano è sesto con 25 punti nello stesso numero di gare. Allo Scida c’è dunque la possibilità concreta di operare il sorpasso.

I padroni di casa arrivano da una sconfitta contro il Catania, dove il bomber Guido Gomez è rimasto a secco. Adesso è importante tornare in carreggiata perché la confusione in zona playoff è tanta. Un’attesa carica di significati per i rossoblù, chiamati a trasformare il lavoro settimanale in una prestazione solida e convincente. Allo “Scida” serviranno ritmo, attenzione e personalità per conquistare punti preziosi non solo per la classifica, ma anche per il morale, con la volontà di lasciarsi alle spalle un periodo di risultati altalenanti.

Gli ospiti non vincono da due partite: prima la sconfitta con il Potenza (adesso a -1), poi il pareggio con il Latina, che ha rallentato la corsa in classifica. In Calabria bisognerà difendere il sesto posto dal rischio sorpasso e la classifica marcatori, con Chirico che non vuole perdere il primato.

COME ARRIVA IL CROTONE – Il Crotone di Longo si dispone con il 4-2-3-1: Sala in porta; linea difensiva formata da Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale e Guerra. Davanti alla difesa agiscono Calvano e Gallo, mentre sulla trequarti operano Ricci, Gomez e Piovanello a supporto dell’unica punta Perlingeri.

COME ARRIVA IL CASARANO – Il Casarano di Di Bari scende in campo con il 3-4-2-1: Bacchin tra i pali; in difesa Gyamfi, Gega e Lulic. A centrocampo agiscono Cajazzo, Logoluso, Maiello e Pinto, mentre sulla trequarti trovano spazio Chiricò e Ferrara a supporto dell’unica punta Zanaboni.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Sala; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Calvano, Gallo; Ricci, Gomez, Piovanello; Perlingeri. Allenatore: Longo.

CASARANO (3-4-2-1): Bacchin; Gyamfi, Gega, Lulic; Cajazzo, Logoluso, Maiello, Pinto; Chirico, Ferrara; Zanaboni. Allenatore: Di Bari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Crotone-Casarano, valida per la diciottesima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport e in streaming su Now.