La formazione di Stroppa gioca alla pari contro i bianconeri orfani di Cristiano Ronaldo e poco brillanti. Esordio amaro per Chiesa che rimedia un rosso al 60′

CROTONE – Termina con un pari l’atteso match del sabato sera tra Crotone e Juventus. Un punto per parte, quindi, in virtù delle reti messe a segno nel primo tempo da Simy, su calcio di rigore al minuto 13 per i calabresi e da Morata al 22′ per i piemontesi. L’undici di Stroppa ha messo sotto i campioni d’Italia in carica a più riprese mostrando grinta, dinamismo e qualità. Invece, la formazione allenata da Pirlo, pur con diverse assenze, ha mostrato diversi limiti soprattutto nella costruzione del gioco.

Brutto esordio in maglia bianconera per Chiesa che, dopo aver regalato l’assist a Morata per il goal, commette una grande ingenuità entrando con il piede a martello su Cigarini a centrocampo. Il brutto intervento costa al nazionale azzurro il rosso e la doccia anticipata al minuto 60. Da segnalare, infine, una rete annullata a Morata, che ha colto anche un palo, per un fuorigioco di centimetri ravvisato dal VAR.

La cronaca minuto per minuto

CROTONE-JUVENTUS 1-1 IN DIRETTA SECONDO TEMPO 96' La Juventus prova gli ultimi assalti in questi minuti finali. 93' Reca prova la conclusione da posizione defilata me la sua si rivela una pessima idea, palla altissima. 92' Grande chiusura volante di Bonucci su Simy che era scattato in campo aperto. 90' Ci saranno ben 7 minuti di recupero in questo secondo tempo. 86' Colpo di testa di Siligardi, bravo Buffon a bloccare. 83' Golemic subentra a Luperto che non è in grado di continuare. 82' Gioco fermi per prestare assistenza a Luperto, vittima di crampi. 80' Nulla di fatto!!! GOAL ANNULLATO per fuorigioco di Morata. Si torna sull'1-1. 79' Gioco ancora fermo in attesa della conferma del VAR. 77' Check del VAR in corso per verificare la posizione di Morata al momento del tocco di Cuadrado. 76' GOOOOOOOOOOOOL!!!! Tiro-rross di Cuadrado, Morata si trova sulla traiettoria e trova la deviazione vincente. 73' Cross dalla destra di Pereira che termina direttamente sul fondo. 71' Conclusione da fuori area di Cigarini che finisce molto larga alla destra di Buffon. 70' Doppio cambio nella Juventus: Bernardeschi per Kulusevski e Rabiot per Arthur. 68' A bordo campo Bernardeschi termina le operazioni di riscaldamento, vedremo per chi entrerà. 67' Anche Reca finisce tra gli ammoniti della gara. 65' Buona iniziativa di Morata sull'out di destra, il Crotone si rifugia in fallo laterale. 63' PALO di Morata!! Sul cross da Punizione lo spagnolo colpisce di testa con la palla che si stampa sul palo e termina tra le braccia di Cordaz. 62' Numero di Kulusevski che viene atterrato da un avversario. Punizione pericolosa per la Juventus. 60' Espulso Chiesa per un intervento a gamba tesa su Cigarini che rimane a terra. 59' Il calcio piazzato trova Reca che, di testa, spedisce alto. 58' Punizione dalla trequarti per il Crotone. 56' Portanova lascia il posto a Cuadrado. 56' Grande chiusura difensiva di Bonucci su Simy pronto ad avventarsi sulla sfera in area di rigore. 55' Ancora i calabresi avanti!!! Clamorosa occasione mancata da Cigarini che sfiora l'incrocio dei pali!! 52' Il Crotone prova ad attaccare con più decisione, Messias manca la conclusione al volo da ottima posizione. 48' Vulic tenta l'incursione solitaria ma la difesa si chiude. 47' Conclusione da fuori di Bentancur che termina di pochissimo a lato. 46' Fourneau fischia decretando l'inizio del secondo tempo. PRIMO TEMPO 46' L'arbitro pone fine alla prima feazione di gioco. 44' DOPPIA CHANCE CROTONE!!! Cross di Reca sul quale si avventa Simy che coglie il palo, la sfera giunge a Messias che tira ma trova la risposta di Buffon. 43' Ultimi minuti a disposizione delle due squadre in questo primo tempo. 40' Contropiede ospite: Kulusevski serve Portanova che colpisce male mandando a lato e fallendo un'ottima occasione. 39' Reca mette giù Chiesa, in ripiegamento difensivo, punizione per la Juventus. 37' Ammonito Portanova per un duro fallo su Messias. 36' Frabotta svirgola col sinistro facendo sfumare una pericolosa chance dei piemontesi. 34' Adesso la Juventus ha decisamente avanzato il proprio baricentro rispetto alle battute iniziali. 32' Reca chiude su Chiesa, lanciato sulla destra da Danilo. 30' Cross teso dalla sinistra in area della Juventus, Demiral è attento e libera. 29' Danilo prova l'azione in solitaria in velocità ma viene chiuso dalla difesa del Crotone. 25' Conclusione conpletamente da dimenticare per Kulusevski, palla altissima. 24' Punizione dalla trequarti per la Juventus gestita male dai bianconeri. Il Crotone potrà ripartire da una rimessa dal fondo. 22' GOOOOOOOOOOOOL!!! PAREGGIO JUVENTUS! Chiesa scatta sulla destra e mette un cross per Morata che deposita in rete da pochi passi. 21' Conclusione dalla lunga distanza di Cigarini che termina abbondantemente a lato. 20' La manovra ospite è apparsa piuttosto lenta e prevedibile in quest'inizio gara. 18' Molina è bravo a chiudere sul taglio in mezzo di Frabotta che si era scagliato sul cross di Kulusevski. 17' Bentancur guadagna una punizione a centrocampo, la Juventus si porta in avanti. 14' Duro intervento su Chiesa di Cigarini che viene ammonito. 13' GOOOOOOOOOOOL!!! Simy spiazza Buffon dagli 11 metri. 11' Incursione in area di rigore di Reca che subisce un fallo da Bonucci, l'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. 11' RIGORE PER IL CROTONE!! 8' Calcio d'angolo per la Juventus, la palla rimane in area qualche secondo fino a trovare il rinvio di un difensore. 6' Conclusione da fuori tentata da Vulic deviata nuovamente in angolo. 5' Danilo chiude in corner una buona iniziativa dei calabresi sulla sinistra. 2' Simy tira dal limite ma non colpisce bene e la sfera termina a lato. 2' I bianconeri pressano molto alti in questi primi minuti. 1' Si comincia!! 20.45 I giocatori osservano 1 minuto di silenzio in memoria del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, recentemente scomparsa. 20.43 Le due squadre rientrano sul terreno di gioco, a breve avrà inizio il match. 20.30 I giocatori stanno effettuando il riscaldamento pre gara. 20.05 Per quanto riguarda le due formazioni, Crotone in campo con un 3-5-2 con Messias e Simy davanti. Conferme per Cigarini a centrocampo e per l'ex Juve Marrone in difesa. Pirlo schiera i bianconeri con un 3-4-1-2 con Morata in attacco assistito da Portanova, lanciato tra i titolari a sorpresa, e Kulusevski. Debutto per Chiesa che agirà sull'out di destra. 19.45 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio buona sera e benvenuti alla diretta di Crotone - Juventus, match valido per la quarta giornata di Serie A. IL TABELLINO CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto (83' Golemic); Pereira (74' Rispoli), Vulic (74' Siligardi), Cigarini, Molina (87' Petriccione), Reca; Messias, Simy. Allenatore: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Eduardo. Allenatore: Stroppa JUVENTUS (3-4-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Arthur, Bentancur (70' Rabiot), Frabotta; Kulusevski (70' Bernardeschi); Morata, Portanova (56' Cuadrado). A disposizione Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Vrioni, Rafia, Peeters. Allenatore: Pirlo RETI: 13' rig. Simy, 22' Morata (J) AMMONIZIONI: Bonucci, Portanova, Kulusevski (J), Cigarini, Reca, Magallan (C) ESPULSIONI: Chiesa (J) RECUPERO: nessun minuto nel primo tempo, 7 minuti di recupero nel secondo tempo. STADIO: Ezio Scida

La presentazione del match

QUI CROTONE – Stroppa dovrebbe confermare il 3-5-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Magallan, Golemic e Marrone. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Petriccione e Vulic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Reca e Molina. In attacco tandem offensivo composto da Messias e Simy.

QUI JUVENTUS – I bianconeri dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato composto da Danilo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo Arthur e Bentancur in cabina di regia con Cuadrado e Frabotta sulle corsie esterne mentre davanti Kulusevski e Chiesa agiranno a supporto della punta centrale Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Juventus, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile assistere alla sfida su una moderna smart tv semplicemente collegandosi attraverso l’applicazione dedicata, scaricabile anche tramite una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In alternativa, si potrà usufruire di un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast che permette ad una normale tv di diventare smart. Crotone – Juventus sarà visibile anche sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite) per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. Diretta streaming disponibile sempre su DAZN: basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma ed accedere ai contenuti inserendo le proprie credenziali, oppure scaricare l’applicazione su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Crotone – Juventus

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski; Morata, Chiesa. Allenatore: Pirlo

STADIO: Ezio Scida