La partita Danimarca – Finlandia del 12 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli Europei femminili

MILTON KEYNES – Martedì 12 luglio, allo Stadium MK di Milton Keynes, la Danimarca affronterà la Finlandia nella gara valida per la seconda giornata della fase a giorni dei Campionati Europei femminile; calcio di inizio alle ore 18. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo B, del quale fanno parte anche Spagna e Germania. La Danimarca è numero 15 del ranking Fifa e numero 8 di quello Uefa. Dopo il secondo posto del 2017, la Danimarca punta a vincere il titolo ma nella gara di esordio é incappata in un pesante 4-0 contro la Germania. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e perso due, realizzando sette reti e incassandone otto. La Finlandia é reduce dalla sconfitta per 4-1 contro la Spagna. Numero 29 del ranking Fifa e numero 26 di quello Uefa, ha partecipato al torneo soltanto nel 2013. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato una e perso tre, segnando nove reti e prendendone dodici. A dirigere il match sarà la rumena Iuliana Demetrescu, coadiuvata dalla connazionale Petruta Iugulescu e dall’ungherese Anita Vad. Quarto arbitro la gallese Cheryl Foster. Al VAR l’olandese Pol van Boekel assistito dal belga Ella De Vries.

Tabellino

DANIMARCA D: Christensen L., Bruun S. (dal 19′ st Larsen S.), Harder P. (dal 42′ st Sorensen S.), Junge-Pedersen S., Nadim N. (dal 11′ st Bredgaard S.), Pedersen S., Sevecke R., Thomsen J., Thrige S. (dal 11′ st Svava S.), Troelsgaard S. (dal 19′ st Holmgaard K.), Veje K.. A disposizione: Nielsen L., Svane K., Bredgaard S., Gejl M., Gevitz L., Holmgaard K., Holmgaard S., Larsen S., Madsen R., Sorensen S., Svava S. Allenatore: Sondergaard L..

FINLANDIA D: Korpela T., Alanen E., Franssi S., Koivisto E., Kuikka N., Oling R., Pikkujamsa E., Sainio E., Sallstrom L. (dal 31′ st Ahtinen O.), Summanen E., Westerlund A. (dal 45′ st Danielsson J.). A disposizione: Talaslahti K., Tamminen A., Ahtinen O., Auvinen A., Danielsson J., Heroum N., Kemppi J., Kollanen H., Rantala J., Rantanen A. Allenatore: Signeul A..

Reti: al 27′ st Harder P. (Danimarca D).

Ammonizioni: al 21′ st Sevecke R. (Danimarca D).

Le convocate della Danimarca

Portieri: Lene Christensen (Rosenborg), Laura Worsøe (Odense Q), Katrine Svane (AGF)

Difensori: Stine Ballisager (Vålerenga), Simone Boye (Arsenal), Luna Gevitz (Häcken), Sara Holmgaard (Turbine Potsdam), Rikke Sevecke (Everton), Sofie Svava (Real Madrid), Sara Thrige (AC Milan), Katrine Veje (Rosengård)

Centrocampisti: Karen Holmgaard (Turbine Potsdam), Kathrine Kühl (Nordsjælland), Sofie Jung Pedersen (Juventus), Sanne Troelsgaard (Reading)

Attaccanti: Sofie Bredgaard (Rosengård), Signe Bruun (Lyon), Mille Gejl (Häcken), Pernille Harder (Chelsea), Stine Larsen (Häcken), Rikke Marie Madsen (Madrid CFF), Nadia Nadim (Racing Louisville), Janni Thomsen (Vålerenga)

Le convocate della Finlandia

Portieri: Tinja-Riikka Korpela (Tottenham Hotspur), Katriina Talaslahti (Fleury), Anna Tamminen (Hammarby)

Difensori: Anna Auvinen (Sampdoria), Nora Heroum (Lazio), Tuija Hyyrynen (Juventus), Emma Koivisto (Brighton & Hove Albion), Natalia Kuikka (Portland Thorns), Elli Pikkujämsä (Örebro), Anna Westerlund (Åland United)

Centrocampiste: Olga Ahtinen (Linköping), Ria Öling (Rosengård), Amanda Rantanen (Örebro), Essi Sainio (HJK), Eveliina Summanen (Tottenham Hotspur)

Attaccanti: Emmi Alanen (Kristiandstad), Jenny-Julia Danielsson (AIK), Adelina Engman (Hammarby), Sanni Franssi (Real Sociedad), Juliette Kemppi (Kalmar), Heidi Kollanen (Örebro), Jutta Rantala (Vittsjö), Linda Sällström (Vittsjö)

La presentazione del match

QUI DANIMARCA – La Danimarca dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-3 con Christensen in porta e con Sevecke, St. Pedersen e Veje a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Troelsgaard e Pedersen; sulle corsie esterne Thomsen e Svava. Tridente offensivo formato da Nadim, Bruun e Harder.

QUI FINLANDIA- La Finlandiaa dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Korpela in porta e con Hyyrynen, Westerlund e Pikkujämsä a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Engman e Alanen; sulle corsie esterne Koivisto e Summanen. In attacco Öling; Sällström e Franssi.

Le probabili formazioni di Germania – Danimarca

DANIMARCA (3-4-3): Christensen; Sevecke, St. Pedersen, Veje; Thomsen, So. Pedersen, Troelsgaard, Svava; Nadim, Bruun, Harder.

FINLANDIA (3-4-3): Korpela; Heroum, Westerlund, Kuikka, Koivisto; Engman, Alanen, Summanen, Öling; Sällström, Franssi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e su Rai Sport + HD e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play.