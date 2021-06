Ecuador – Perù 0-1: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ecuador – Perù di martedì 8 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming Dove vedere in tv e streaming il match valido per la sesta giornata delle qualificazioni mondiali del Sudamerica

QUITO – Questa sera, martedì 8 giugno 2021, alle ore 23:00, scenderanno in campo Ecuador e Perù nella sesta giornata delle qualificazioni sudamericane ai mondali del Qatar 2022. Da una parte troviamo l’Ecuador che, al momento, occupa la terza posizione con tre vittorie e due sconfitte. La nazionale allenata da Gustavo Alfaro ha perso, nello scorso turno, per due a zero contro il Brasile sotto i colpi di Richarlison e Neymar. Dall’altro lato del campo ci sarà il Perù che, dopo il pareggio iniziale in Paraguay, ha perso le ultime quattro partite contro Brasile, Cile, Argentina e Colombia. Al momento la nazionale biancorossa si trova in fondo alla classifica con un solo punto.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ECUADOR-PERU 0-1 SECONDO TEMPO 79' Il direttore di gara estrae il giallo a Alexander Domínguez 73' Finisce la gara di Sergio Peña che lascia il rettangolo di gioco 73' L'allenatore inserisce Peru Pedro Aquino in campo 65' Finisce qui la partita di José Carabali che lascia il campo 65' Dalla panchina si alza Fidel Martínez che fa il suo ingresso 65' Fuori dal rettangolo di gioco Ángel Mena per Ecuador 65' Spazio a Damián Díaz, nuova mossa per l'allenatore 62' Attenzione! Gol di Christian Cueva bravo a realizzare, assist di Gianluca Lapadula! Adesso siamo sul risultato di 0 a 1 46' Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, ci siamo, partiti! 46' Lascia il campo Pedro Perlaza per Ecuador 46' Ángelo Preciado fa il suo ingresso in campo 46' Sebastián Méndez abbandona il terreno di gioco 46' Sostituzione per Ecuador entra in campo Christian Noboa 46' Abbandona il campo Jordy Caicedo per Ecuador 46' Sul terreno di gioco per Ecuador Gonzalo Plata PRIMO TEMPO 45' Duplice fischio del direttore di gioco, le squadre vanno all'intervallo. Restate collegati per non perdervi il secondo tempo dell’incontro 27' Sanzionato con il giallo Moisés Caicedo, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 26' Il direttore di gara sventola il cartellino per Gianluca Lapadula, autore dell'intervento scorretto 21' Cartellino giallo all'indirizzo di Luis Advíncula 1' Partito il match tra Ecuador e Peru!



ECUADOR: Alexander Domínguez; Robert Arboleda, Pedro Perlaza (dal 1' st Ángelo Preciado), Pervis Estupiñán, Xavier Arreaga, Sebastián Méndez (dal 1' st Christian Noboa), Ángel Mena (dal 20' st Damián Díaz), José Carabali (dal 20' st Fidel Martínez), Moisés Caicedo, Michael Estrada, Jordy Caicedo (dal 1' st Gonzalo Plata). A disposizione: Pedro Ortíz, Hernán Galíndez, Félix Torres, Piero Hincapie, Steven Franco, Ayrton Preciado, Leonardo Campana. Allenatore: Gustavo Alfaro.



PERU: Pedro Gallese; Luis Abram, Renato Tapia, Christian Ramos, Marcos López, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Sergio Peña (dal 28' st Pedro Aquino), Christian Cueva, André Carrillo, Gianluca Lapadula. A disposizione: José Carvallo, Carlos Cáceda, Anderson Santamaria, Aldo Corzo, Alexander Callens, Miguel Araujo, Alexis Arias, Álex Valera, Raúl Ruidíaz, Luis Iberico, Paolo Guerrero. Allenatore: Ricardo Gareca.



Reti: al 17' st Christian Cueva.



Reti: al 17' st Christian Cueva.

Ammonizioni: al 34' st Alexander Domínguez (ECU), al 27' pt Moisés Caicedo (ECU), al 21' pt Luis Advíncula (PER), al 26' pt Gianluca Lapadula (PER).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Ecuador – Perù, match valido per la sesta giornata di qualificazione ai mondiali, sarà visibile su Como TV. L’accesso è disponibile tramite PC, smartphone e tablet e consente di fruire di tutti i contenuti disponibili gratuitamente.

Le probabili formazioni di Ecuador-Perù

Possibile 4-4-2 per l’Ecuasdor di Alfaro: in porta ci sarà Dominguez, mentre in difesa andranno Preciado, Arboleda, Arreaga e Estupiñan. La linea mediana sarà composta da Gruezo, M. Caicedo, Carabalí e Mena, i due riferimenti offensivi saranno Estrada e Valencia. Il Perù scenderà in campo con il 4-2-3-1: a comporre la linea difensiva saranno, davanti al portiere Gallese, Corzo, Ramos, Abram e Lopez. Nel tandem mediano ci saranno Tapia e Yotun, mentre alle spalle dell’unica punta Guerrero agiranno Advincula, Cueva e Carrillo.

ECUADOR (4-4-2): Dominguez; An. Preciado, Arboleda, Arreaga, Estupiñan; Gruezo, M. Caicedo, Carabalí, Mena; Estrada, Valencia. Allenatore: Gustavo Alfaro

PERU’ (4-2-3-1):Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Lopez; Tapia, Yotun; Advincula, Cueva, Carrillo; Guerrero.Allenatore:Nardi