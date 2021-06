Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 9 giugno 2021: in primo piano i play-off di Serie C e le qualificazioni mondiali in Sudamerica

ALESSANDRIA – Serie C in primo piano nella giornata odierna con le sfide valide per il ritorno delle semifinali play-off. Alle ore 17.30 andrà in scena Avellino-Padova con le due squadre che hanno pareggiato 1-1 all’andata. Alle ore 20.30 si giocherà Alessandria-AlbinoLeffe con i padroni di casa che sono vicinissimi alla finale visto il successo per 2-1 maturato nella partita d’andata. In evidenza anche le qualificazioni al Mondiale 2022 in Sudamerica: alle ore 00.30 si giocherà Venezuela-Uruguay con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Bolivia mentre gli ospiti vengono dal pari casalingo contro il Paraguay. Alle ore 01.00 andrà in scena Colombia-Argentina con i Cafeteros che sono reduci dal netto successo esterno contro il Perù mentre l’Albiceleste è reduce dal pareggio casalingo contro il Cile. Alle ore 02.30 si giocherà Paraguay-Brasile con i padroni di casa che vengono dal pari esterno contro l’Uruguay mentre gli ospiti sono reduci dal successo casalingo contro l’Ecuador. Alle ore 03.30 si giocherà Cile-Bolivia con la Nazionale padrona di casa che viene dal pari esterno contro l’Argentina mentre la Nazionale ospite è reduce dalla vittoria casalinga contro il Venezuela. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

SERIE C

17.30

20.30

QUALIFICAZIONI MONDIALI

00.30

01.00

02.30

FIFA > Mondiale QF Sudamerica 2020-2021

00:30 Venezuela - Uruguay

01:00 Colombia - Argentina

02:30 Paraguay - Brasile

03:30 Cile - Bolivia



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2° Girone gruppo H

08:00 Turkmenistan - Libano

13:00 Corea del Sud - Sri Lanka



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo A

01:00 Grenada - Montserrat

03:05 El Salvador - Antigua & Barbuda



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo B

02:00 Bermuda - Isole Cayman

03:05 Canada - Suriname



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo C

02:00 Curaçao - Guatemala



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > Gruppo D

01:00 Barbados - Dominica

03:00 Panama - Repubblica Dominicana



FIFA > Amichevoli 2021 > Giugno

20:45 Portogallo - Israele



FIFA > U15 Amichevoli 2021 > Giugno

17:00 Slovacchia - Repubblica Ceca



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

20:00 Tristan Suárez - Guillermo Brown de Puerto Madryn

20:30 Instituto de Córdoba - Independiente Rivadavia

21:00 Güemes de SdE - Villa Dálmine



Australia > NPL Queensland 2021

11:30 Sunshine Coast Wanderers - Logan Lightning



Brasile > Copa do Brasil 2021 > 3. Giornata

00:00 São Paulo FC - 4 de Julho - PI



21:30



ABC - RN - Chapecoense

Vasco da Gama - Boavista - RJ



Cile > Primera División 2021

21:00 Palestino - Huachipato



Cina > League One 2021

09:00 Nanjing City - Beijing BSU



13:35



Sichuan Jiuniu - Meizhou Hakka

Chengdu Rongcheng - Nantong Zhiyun

Liaoning Shenyang Urban - Heilongjiang Ice City



Ecuador > Serie B 2021



22:00



América de Quito - Cumbayá Fútbol Club

Gualaceo SC - Independiente Juniors

Atlético Santo Domingo - Chacaritas FC



Georgia > Erovnuli Liga 2021

16:45 Dinamo Tbilisi - FC Kobuleti

17:45 FC Saburtalo - Dila Gori

18:45 Torpedo Kutaisi - FC Samtredia



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021

19:00 TSG Balingen - FC-Astoria Walldorf



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord

18:00 Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg II



Giappone > Japan Football League 2021

06:00 ReinMeer Aomori - Maruyasu Okazaki



Giappone > Emperor's Cup 2021 > 2. Giornata



11:00



JEF United Chiba - Omiya Ardija

Kawasaki Frontale - AC Nagano Parceiro

Nagoya Grampus - Mitsubishi Mizushima FC

Giravanz Kitakyushu - SC Sagamihara

Yokohama F. Marinos - Honda FC

Avispa Fukuoka - Kagoshima United

Kashiwa Reysol - Tochigi City

FC Tokyo - Juntendo University



12:00



Albirex Niigata - Zweigen Kanazawa

Tochigi SC - FC Machida Zelvia

Matsumoto Yamaga - FC Ryūkyū

Mito HollyHock - Thespakusatsu Gunma

Oita Trinita - Honda Lock

Kyoto Sanga FC - FC Imabari

Hokkaido Consadole Sapporo - Sony Sendai

Montedio Yamagata - Verspah Oita

Sagan Tosu - Roasso Kumamoto

Shimizu S-Pulse - Fukuyama City FC

Vegalta Sendai - Iwate Grulla Morioka

Júbilo Iwata - Hokkaido Tokachi Sky Earth

Cerezo Osaka - Gainare Tottori

V-Varen Nagasaki - Okinawa SV

Shonan Bellmare - FC Osaka

Urawa Red Diamonds - Kataller Toyama

Tokushima Vortis - Kochi United

Ventforet Kofu - Fukui United



Italia > Serie D Girone A 2020/2021

16:00 Sanremese - Imperia



Italia > Serie D Girone D 2020/2021

16:00 Correggese - Forlì



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



16:00



Foligno - Robur Siena

Follonica Gavorrano - Grassina

Badesse Calcio - ASD Cannara

Montevarchi - Virtus Flaminia

Pianese - UC Sinalunghese

San Donato Tavarnelle - AC Sangiovannese

Scandicci - Montespaccato

ASD Trastevere - Ostia Mare

Trestina - AC Città di Castello



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



16:00



ASD Pineto Calcio - Castelnuovo Vomano

US Recanatese - Castelnuovo Vomano



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



16:00



Arzachena - Muravera

ASG Nocerina - Latina

Giugliano - Monterosi FC

ASD Carbonia Calcio - ASD Vis Artena

Gladiator - Sassari Latte Dolce

Formia - Afragolese

Team Nuova Florida - Cassino Calcio 1924

Torres - Lanusei Calcio

ASD SS Nola 1925 - Savoia



Italia > Serie D Girone I 2020/2021

16:00 Santa Maria Cilento - Città Di S. Agata



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:00 Sampdoria - Cagliari



15:00



Bologna - Ascoli Calcio

Empoli - Torino

Lazio - Inter

17:00 Milan - Fiorentina

19:00 Juventus - SPAL 2013 Ferrara

21:00 Sassuolo - Roma



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021

11:00 AC Pisa - Frosinone



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

18:00 Wydad AC - Difaâ d'el Jadida

20:15 RS Berkane - Youssoufia Berrechid



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021

19:30 IFK Göteborg - Halmstads BK



USA > USL Championship 2021

01:00 Loudoun United - Charleston Battery