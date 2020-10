Eibar – Cadice: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Eibar – Cadice del 30 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata di Liga spagnola

EIBAR – Stasera, venerdì 30 ottobre, allo Stadio Municipal, si giocherà Eibar – Cadice, anticipo dell’ottava giornata del massimo campionato spagnolo; calcio di inizio previsto per le ore 21.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla vittoria di misura ottenuta sul campo del Siviglia e in classifica sono undicesimi con 8 punti. A quota 11 per il Cadice, reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Villareal.

QUI EIBAR – Probabile modulo 4-2-3-1 per l’Eibar con Dmitrovic tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Oliveira – Burgos e ai lati da Pozo e Arbilla. In mezzo al campo Diop, Exposito. Sulla trequarti Rodrigues, Gil e Inui, di supporto all’unica punta Kike.

QUI CADICE – Cervera potrebbe far scendere in campo la propria squadra con il modulo 4-4-2 con Ledesma in porta e retroguardia formata al centro da Luis Espino e Fali ai lati da Akapo e Calà. Centrocampo formato dalla coppia centrale Jonsson-Josè Mari mentre Salvi e Alex saranno sulle fasce laterali. Coppia di attacco formata da Negredo e Lozano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Eibar – Cadice, valido per l’ottava giornata di Liga, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Eibar – Cadice

EIBAR (4-2-3-1): Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Burgos, Arbilla; Diop, Exposito; Rodrigues, Gil, Inui; Kike. Allenatore: Mendilibar.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Akapo, Luis Espino, Fali, Cala; Salvi, Jonsson, Josè Mari, Alex; Negredo, Lozano. Allenatore: Cervera.

STADIO: Municipal di Eibar