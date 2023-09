Empoli – Juventus 0-2: cronaca diretta live e risultato finale

La partita Empoli – Juventus di Domenica 3 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 3° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

EMPOLI – Domenica 3 settembre 2023, allo Stadio “Carlo Castellani”, l’Empoli affronterà la Juventus per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio previsto per le ore 20.45.

I toscani hanno perso entrambe le partite: n casa di misura contro il Verona, e a Monza per 2-0. I bianconeri, invece, hanno iniziato il campionato in maniera vincente e convincete con un deciso 0-3 rifilato all’Udinese ma poi hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Bologna. Sfida numero 31 quella tra le due compagini, con un bilancio di 5 successi per l’Empoli, 3pareggi e 22 affermazioni della Juventus. Parlando delle sole sfide al “Castellani”, 15(tra campionato e Coppa Italia), 4 le vittorie degli azzurri, a fronte di 4 pareggi e 9 affermazioni dei bianconeri. Nella passata stagione la squadra Zanetti si impose per 4-1.

RISULTATO FINALE: EMPOLI-JUVENTUS 0-2 SECONDO TEMPO 52' E' finita! La Juventus torna alla vittoria battendo l'Empoli per 2-0! Grazie per averci seguito, alla prossima! 49' Kean calcia rasoterra dal limite, Berisha non ci arriva ma la palla scheggia il montante. 45' Ci saranno sette minuti di recupero. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio finale. 39' Esce Chiesa, entra Kean. Esce McKennie, entra Weah. 38' Entra Gyasi, esce Cambiaghi. 37' Chiesaaaaaaaaaaaaa! L'ex Fiorentina va via in contropiede a campo aperto, salta Berisha in uscita e va a mettere in porta! La Juventus raddoppia! Gara ormai in ghiaccio per i bianconeri. 32' Ritmi più bassi in questa fase del match. 27' Entrano Destro e Kovalenko, escono Caputo e Marin. 26' Entrano Cambiaso e Milik, escono Kostic e Vlahovic. 20' Gran goal al volo di Pogba che raccoglie un assist di Vlahovic, il quale però era in fuorigioco. Tutto annullato. 17' Entra Pogba, esce Miretti. 16' Entrano Grassi e Cancellieri, escono Fazzini e Baldanzi. 13' Chiesa si incunea nella difesa empolese e calcia a giro di destro: palla che esce di un soffio. 10' Inizio di ripresa su ritmi bassi a Empoli. 4' Ammonito anche Miretti. 3' Ammonito Vlahovic per fallo su Luperto. 1' Si ricomincia. PRIMO TEMPO 48' Il primo tempo si conclude qui. Juve in vantaggio grazie a Danilo. A più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 43' Ammonito Bereszynski per fallo su Kostic. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 39' La squadra di Allegri ha fallito clamorosamente l'occasione del raddoppio. 38' Dal dischetto va Vlahovic... e Berisha blocca! Il tiro dello juventino era un rasoterra angolato ma non troppo potente! 37' Gatti atterrato da Maleh dopo essersi incuneato in area a destra. Calcio di rigore per la Juve! 31' Vlahovic passa al centro a Chiesa, che non riesce a tirare ma la palla finisce a McKennie, la cui conclusione è insidiosa per la difesa empolese. Occasione sfumata. 30' Eccoci alla mezz'ora con gli ospiti che conducono di misura. 26' Cooling break: fa molto caldo stasera al Castellani. 25' Si va al Var per un rapido controllo. L'arbitro convalida. 24' Reteeeeeeeeeeeeee! Vecchia Signora avanti con un gran sigillo di Danilo, che con il destro risolve una mischia in area empolese e porta i suoi compagni in vantaggio! 21' Il match è bloccato e non riesce a trovare quel guizzo in grado di ribaltare la situazione. 15' Ammonito Locatelli. 10' Goal annullato a Danilo. Il numero 6 bianconero segna di testa, ma l'arbitro vede nella sua azione un ostacolo al portiere: siamo ancora sullo 0-0. 5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate. 4' Vlahovic si gira e conclude da buona posizione, para Berisha. Bianconeri propositivi nei primi minuti, spesso nella metà campo empolese. 1' Un minuto di silenzio per le vittime di Brandizzo, poi si può iniziare. Buonasera e benvenuti alla diretta della gara tra Empoli e Juventus. Domenica 3 settembre dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca della partita in diretta. TABELLINO EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin (27' st Kovalenko), Fazzini (16' st Grassi); Baldanzi (16' st Cancellieri), Caputo (27' st Destro), Cambiaghi (38' st Gyasi). A disp. Perisan, Stubjar, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. All. Zanetti. JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (39' st Weah), Miretti (17' st Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (26' st Cambiaso); Chiesa (39' st Kean), Vlahovic (26' st Milik). A disp. Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Pogba, Fagioli, Weah, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean. All. Allegri. Reti: 24' pt Danilo, 37' st Chiesa Ammoniti: Locatelli, Bereszynski, Vlahovic, Miretti Recupero: 3' pt, 7' st

Formazioni ufficiali di Empoli – Juventus

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Stubjar, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. Allenatore: Zanetti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Pogba, Fagioli, Weah, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean. Allenatore: Allegri.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato da Rossi di Biella e Perrotti di Campobasso e dal quarto uomo Ghersini di Genova. Al Var ci sarà Di Martino di Teramo, AVAR Di Paolo di Avezzano.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Assenti Caprile e Maldini. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Berisha in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Ismajli e Luperto e sulle fasce da Ebuehi e Cacace. In mediana Marin e Grassi. Cambiaghi, Baldanzi e Gyasi dovrebbero supportare l’unica punta Caputo.

QUI JUVENTUS – Allegri, che dovrà fare a meno di De Sciglio, dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2, con Perin in porta e con una difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Danilo. In cabina di regia Locatelli con Miretti e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Weah e Cambiaso. Davanti Chiesa e Vlahovic.

Le probabili formazioni di Empoli – Juventus

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cambiaghi, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

