Virtus Entella – Vis Pesaro: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Virtus Entella – Vis Pesaro del 19 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la decima giornata del girone B di Serie C

CHIAVARI – Martedì 19 ottobre, alle ore 21, allo Stadio Comunale di Chiavari, andrà in scena Virtus Entella – Vis Pesaro, gara valida per la decima giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Siena e in classifica sono undicesimi con 11 punti, a pari merito con il Pontedera. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte: 8 gol fatti e 9 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Cesena sono decimi a quota 13 con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, di due partite vinte, due pareggiate e una persa; 6 reti realizzate e 5 incassate. I posti per assistere al match potranno essere prenotati direttamente sul sito ufficiale dell’Entella.

La cronaca diretta e tabellino

La presentazione del match

QUI VIRTUS ENTELLA – Probabile 4-3-1-2 per mister Volpe, con Paroni in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Coppolaro-Silvestre mentre ai lati agiranno Cleur e Karic. A centrocampo Dessena, Paolucci e Cicconi. Sulla trequarti Schenetti, di supporto a Capello e Lescano.

QUI VIS PESARO – Banchini dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-4-1-2. Davanti a Farroni agiranno Manetta, Gavazzi e Cusumano. Sulle fasce Giraudo e Piccinini, mentre al centro del campo ci saranno Coppola e Lombardi. Sulla trequarti Astrologo, di supporto alla coppia formata da Cannavò e Gucci.

Le probabili formazioni di Entella – Vis Pesaro

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Karic, Dessena, Paolucci, Cicconi, Schenetti Lescano, Capello. Allenatore: Volpe

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Giraudo, Lombardi, Coppola, Piccinini, Astrologo, Cannavò, Gucci. Allenatore: Banchini

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Virtus Entella – Vis Pesaro verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.