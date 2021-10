Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 20 ottobre 2021: in primo piano la Champions League con Atalanta e Juventus

MANCHESTER – Champions League in primo piano nella giornata odierna con due italiane in campo. Si parte con Manchester United-Atalanta, calcio d’inizio alle 21: da una parte c’è la squadra di Solskjaer che viene dal successo casalingo contro il Villarreal ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme allo Young Boys, con 3 punti. In Premier League, il Manchester United è reduce dalla sconfitta esterna contro il Leicester ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme a West Ham ed Everton, a quota 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gasperini che è reduce dalla vittoria casalinga contro lo Young Boys ed in classifica occupa il primo posto con 4 punti. In campionato, l’Atalanta viene dalla vittoria esterna contro l’Empoli ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme a Lazio e Juventus, con 14 punti. Nello stesso girone impegno esterno per il Villarreal che giocherà contro lo Young Boys.

C’è anche Zenit-Juventus, calcio d’inizio alle ore 21: da una parte c’è la squadra di Semak che viene dal netto successo contro il Malmo ed in classifica occupa il secondo posto, insieme al Chelsea, con 3 punti. In campionato, lo Zenit è reduce da una sconfitta esterna ed in classifica occupa la prima posizione con 23 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Allegri che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Chelsea ed in classifica occupa la prima posizione con 6 punti. In campionato, la Juventus viene dalla vittoria interna contro la Roma ed in classifica occupa il quinto posto, insieme a Lazio e Atalanta, con 14 punti. Nello stesso girone impegno casalingo per il Chelsea che giocherà contro il Malmo. Nel Gruppo E impegno casalingo per il Barcellona che giocherà contro la Dinamo Kiev mentre il Bayern Monaco giocherà fuori casa contro il Benfica. Nel Gruppo G in campo Salisburgo-Wolfsburg e Lille-Siviglia. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:



UEFA > Champions League 2021/2022 > Gruppo E

18:45 FC Barcelona - Dinamo Kiev

21:00 SL Benfica - Bayern Monaco



UEFA > Champions League 2021/2022 > Gruppo F



21:00



Manchester United - Atalanta

BSC Young Boys - Villarreal CF



UEFA > Champions League 2021/2022 > Gruppo G

18:45 RB Salzburg - Wolfsburg

21:00 Lille OSC - Sevilla FC



UEFA > Champions League 2021/2022 > Gruppo H



21:00



Zenit St. Petersburg - Juventus

Chelsea FC - Malmö FF



UEFA > Europa League 2021/2022 > Gruppo C

16:30 Spartak Moskva - Leicester City



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 6

14:00 Germania - San Marino

18:00 Romania - Russia



UEFA > Primavera Youth League 2021/2022 > Gruppo E

14:00 FC Barcelona - Dinamo Kiev

16:00 SL Benfica - Bayern München



UEFA > Primavera Youth League 2021/2022 > Gruppo F

14:00 Manchester United - Atalanta

16:00 BSC Young Boys - Villarreal CF



UEFA > Primavera Youth League 2021/2022 > Gruppo G



14:00



Lille OSC - Sevilla FC

RB Salzburg - VfL Wolfsburg



UEFA > Primavera Youth League 2021/2022 > Gruppo H



13:00



Chelsea FC - Malmö FF

Zenit St. Petersburg - Juventus



UEFA > Primavera Youth League 2021/2022 > 1. Giornata



13:00



FK Minsk - BFC Daugavpils

FK Kairat - APOEL Nikosia

Trabzonspor - Zvijezda 09 Bijeljina

14:00 Sparta Praha - MTK Budapest

16:00 Maccabi Haifa - FK Žalgiris

16:30 MŠK Žilina - PAOK Saloniki



17:00



Hajduk Split - KF Shkëndija 79

Crvena Zvezda - St Patrick's Athletic

18:00 Angers SCO - FK Csikszereda



19:00



Empoli - NK Domžale

Hammarby IF - Rangers FC

20:00 Deportivo La Coruña - Pogoń Szczecin



AFC > AFC Champions League 2021 > Semifinali

12:00 Ulsan Hyundai - Pohang Steelers



AFC > AFC Cup 2021 > West Asia Zone – Finale

18:00 Al Muharraq - Kuwait SC



AFC > AFC Cup 2021 > Inter Zone - Finale

15:00 Nasaf Qarshi - Lee Man FC



Argentina > Primera División 2021

00:00 Patronato de Paraná - Defensa y Justicia

02:15 Central Córdoba SdE - Vélez Sarsfield

19:30 Arsenal de Sarandí - Gimnasia de La Plata

21:45 San Lorenzo - Lanús



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

02:10 Villa Dálmine - Ferro Carril Oeste



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A

20:30 Sol de Mayo de Viedma - Deportivo Madryn



Australia > NPL Queensland 2021

11:00 Olympic FC - Magpies Crusaders United



Bolivia > Liga Profesional 2021

02:00 Bolívar - San José

21:00 Always Ready - Jorge Wilstermann



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2021/2022

16:30 Borac Banja Luka - FK Tuzla City



Brasile > Série B 2021

00:00 Londrina - PR - Goiás

02:30 Coritiba - PR - Sampaio Corrêa - MA



Brasile > Copa do Nordeste 2022 Fase Preliminar > Qualificazioni 2. Girone

00:00 Confiança - SE - Sousa - PB



02:30



Santa Cruz - PE - Floresta - CE

Ferroviário - CE - Juazeirense - BA

Vitória - BA - Itabaiana - SE



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021 Playoffs > Quarti di finale

22:00 Vasco da Gama - Flamengo RJ



Cile > Primera División 2021

02:00 O'Higgins - Melipilla

19:00 La Serena - Colo-Colo



Cile > Primera B 2021

00:00 Universidad de Concepción - Barnechea

01:00 Iquique - Unión San Felipe



Colombia > Primera B 2021 Clausura

01:00 Boyacá Chicó - Real San Andrés

02:40 Bogotá FC - Real Cartagena



Croazia > 1. HNL 2021/2022

17:00 HNK Rijeka - Lokomotiva Zagreb



Estonia > Meistriliiga 2021

17:00 Pärnu JK Vaprus - JK Tammeka



Georgia > Erovnuli Liga 2021



12:30



FC Samtredia - FC Kobuleti

Samgurali Tskhaltubo - FC Telavi

14:30 Torpedo Kutaisi - FC Saburtalo

16:30 Dinamo Batumi - Dinamo Tbilisi

18:30 Lokomotiv Tbilisi - Dila Gori



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd

19:00 Lüneburger SK Hansa - VfB Oldenburg



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



19:00



Chemnitzer FC - Energie Cottbus

Germania Halberstadt - VSG Altglienicke



Giappone > J3 League 2021

12:00 Vanraure Hachinohe - AC Nagano Parceiro



Indonesia > Liga 1 2021/2022

15:30 PS Barito Putera - PSIS Semarang







PSIS Semarang - PSS Sleman

Persik Kediri - Persita Tangerang



Inghilterra > Championship 2021/2022



20:45



Fulham FC - Cardiff City

Middlesbrough FC - Barnsley FC

Huddersfield Town - Birmingham City

Hull City - Peterborough United

Preston North End - Coventry City

Swansea City - West Bromwich Albion

21:00 Reading FC - Blackpool FC



Inghilterra > U23 Professional Development League 2021/2022

14:00 Crewe Alexandra U23 - Barnsley FC U23



Iran > Persian Gulf Pro League 2021/2022

14:30 Gol Gohar FC - Tractor Sazi



16:30



Esteghlal - Havadar

Sanat Naft FC - FC Zob Ahan



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021

19:00 HB Tórshavn - KÍ Klaksvík



Italia > Serie C Girone A 2021/2022

14:30 AlbinoLeffe - Juventus II



18:00



Legnago - Aurora Pro Patria

Südtirol - Piacenza

Seregno - Virtus Verona

Pro Sesto - Calcio Padova

Trento Calcio 1921 - FeralpiSalò

Fiorenzuola - Pergolettese

Triestina - Mantova



Italia > Serie C Girone C 2021/2022

17:30 Messina - Vibonese Calcio

19:00 AZ Picerno - Monterosi FC

20:00 Turris - Campobasso

20:30 Bari - Foggia



21:00



Catania - Avellino

Paganese - Potenza

Palermo - Virtus Francavilla

Monopoli - SS Juve Stabia

Taranto FC - Fidelis Andria

Latina - Catanzaro



Italia > Serie D Girone A 2021/2022



15:00



Gozzano - Sanremese

Asti - SC Ligorna 1922

Borgosesia - Bra

Chieri - Sestri Levante

Fossano Calcio - Caronnese

Imperia - Citta di Varese

Novara - RG Ticino

PDHAE - Derthona

Saluzzo - Casale

Lavagnese - Vado



Italia > Serie D Girone B 2021/2022



15:00



US Breno - Brusaporto

Castellanzese - AC Calvina Sport

Ciserano - Vis Nova Giussano

AC Crema - Olginatese

Franciacorta - Sona

Legnano - USD Casatese

AC Leon - Folgore Caratese

Real Calepina - Caravaggio

SG City Nova - Pontisola

Villa d'Almè - GS Arconatese 1926



Italia > Serie D Girone D 2021/2022



15:00



Rimini - Real Forte Querceta

Aglianese Calcio - Correggese

ASC Alcione - Mezzolara

Athletic Carpi - Borgo San Donnino

AC Fanfulla 1874 - Ravenna Calcio

Bagnolese - Prato

Ghivizzano Borgo - Progresso

Lentigione Calcio - SS Tritium 1908

ASD Sasso Marconi 1924 - Forlì

Seravezza - Sammaurese Calcio



Italia > Serie D Girone H 2021/2022



15:00



ASG Nocerina - ACD Nardò

Audace Cerignola - Bisceglie

US Bitonto - Città di Fasano

Brindisi - San Giorgio-Sedico

Casertana - FBC Gravina

FC Francavilla - Sporting Fulgor Molfetta

Lavello - Casarano

Mariglianese - ASD SS Nola 1925

Rotonda - Sorrento

Virtus Matino - Team Altamura



Italia > Serie D Girone I 2021/2022



15:00



Acireale - Giarre

Cavese - Biancavilla

Calcio Cittanovese - ASD Troina

Lamezia Terme - Gelbison

Paternó - Licata

Portici 1906 - FC Messina

Aversa Normanna - ASD San Luca

Rende - Sancataldese Calcio

Città Di S. Agata - US Castrovillari

Trapani - Santa Maria Cilento



Italia > Coppa Italia Serie D 2021/2022 > Preliminari

15:00 Chieti - Sambenedettese



Italia > Coppa Italia Serie D 2021/2022 > 1. Giornata

15:00 San Donato Tavarnelle - Badesse Calcio



Kosovo > Superliga 2021/2022



13:00



KF Dukagjini - KF Ballkani

KF Gjilani - FK Drenica



Lettonia > Virsliga 2021

17:30 FS Metta/LU - Rīgas Futbola skola



Lituania > A Lyga 2021

17:00 Kauno Žalgiris - FC Džiugas



Macedonia del Nord > Kup na Makedonija 2021/2022 > Ottavi di finale



14:00



FC Struga - FK Borec

Akademija Pandev - Makedonija GP

KF Shkëndija 79 - FK Renova

FK Bregalnica Štip - FK Ohrid

FK Belasica - Sileks Kratovo

FK Pelister - FK Rabotnički

KF Shkupi - GFK Tikveš

Vardar Skopje - FK Skopje



Marocco > Botola Pro 1 2021/2022

19:15 RS Berkane - Olympique de Khouribga

21:30 Mouloudia Oujda - Raja Casablanca



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

00:00 Gallos Blancos - CF Monterrey

02:00 Puebla FC - Mazatlán FC

02:05 CF América - Santos Laguna

04:05 Atlas Guadalajara - Cruz Azul



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura

00:00 CF Monterrey II - Leones Negros

02:05 Venados FC - Mineros de Zacatecas

04:05 Pumas Tabasco - Cancún FC



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura



16:00



Deportivo Toluca - Club Necaxa

Club León - Pumas UNAM

UANL Tigres - CF Pachuca



Norvegia > 1. Divisjon 2021

15:00 KFUM Oslo - Bryne FK



18:00



Fredrikstad FK - Strømmen IF

IK Start - Grorud IL

Raufoss IL - IL Stjørdals-Blink

Sandnes Ulf - Åsane Fotball

Sogndal IL - Hamarkameratene

Ullensaker/Kisa IL - FK Jerv

20:00 Ranheim IL - Aalesunds FK



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021

19:00 Kongsvinger IL - Asker SK



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021

15:00 Nardo FK - Øygarden FK



Polonia > I Liga 2021/2022

18:00 KS Polkowice - Puszcza Niepołomice

20:30 Odra Opole - Skra Częstochowa



Portogallo > U23 Liga Revelação 2021/2022

12:00 Vitória Guimarães - FC Vizela



Slovacchia > Slovensky Pohar 2021/2022 > 4. Giornata

15:00 OFK Baník Lehota - FK Pohronie



Spagna > Segunda División 2021/2022



19:00



CF Fuenlabrada - SD Amorebieta

Real Valladolid - UD Ibiza



21:00



AD Alcorcón - CD Leganés

CD Lugo - UD Las Palmas



Sudafrica > Premier Soccer League 2021/2022

15:30 Golden Arrows - Mamelodi Sundowns

17:30 Maritzburg United - Orlando Pirates



Svezia > Svenska Cupen 2021/2022 > 2. Giornata

17:00 Hudiksvalls ABK - Hammarby IF



Uruguay > Primera División 2021 Clausura

15:15 Rentistas - Villa Española

20:15 Fénix - Liverpool



Uruguay > Segunda División 2021

00:45 Villa Teresa - CA Cerro

03:15 Racing - Defensor Sporting