Sono state sorteggiate poco fa le semifinali di Europa League: spicca Arsenal-Atletico Madrid mentre il Marsiglia giocherà contro il Salisburgo

NYON – Poco fa, in quel di Nyon, sono state sorteggiate le semifinali dell’edizione 2017/2018 dell’Europa League: Arsenal-Atletico Madrid e Salisburgo Marsiglia le sfide. La prima può essere considerata, a tutti gli effetti, una finale anticipata visto il livello delle due compagini: da una parte gli inglesi che ai quarti di finale hanno fatto fuori il CSKA Mosca vincendo 4-1 all’andata e pareggiando 2-2 in Russia con annessi brividi. Dall’altra parte ci sono gli spagnoli che, invece, hanno fatto fuori lo Sporting Lisbona vincendo 2-0 all’andata e perdendo 1-0 in Portogallo.

L’altra semifinale, come detto, metterò di fronte Salisburgo e Marsiglia con gli austriaci che hanno fatto fuori la Lazio (tanti i rimpianti per i bianco-celesti) mentre i francesi hanno eliminato il Lipsia al termine di un doppio confronto bellissimo: 1-0 in Germania per i tedeschi e 5-2 in Francia in favore della squadra di Garcia.

Fonte foto: Twitter Europa League