Fantacalcio, 20° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 20a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La ventesima giornata di Serie A 2025-2026 inaugura un nuovo fine settimana di grande calcio italiano, con sfide importanti sia per la corsa scudetto che per la lotta salvezza. Il turno, distribuito tra sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 gennaio, propone incroci ad alta intensità e match che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica. In palio c’é anche il titolo di Campione d’Inverno.

Il sabato si apre alle 15:00 con due partite in contemporanea. Como-Bologna é una sfida interessante tra due squadre che hanno come obiettivo un posto in Europa. Udinese-Pisa mette in palio punti preziosi da un lato per cercare stabilità e dall’altro per la corsa alla salvezza. Alle 18:00 riflettori puntati su Roma-Sassuolo, una gara importante per i giallorossi, chiamati a confermare ambizioni europee contro un Sassuolo sempre imprevedibile. Chiude il sabato il match delle 20:45, Atalanta – Torino, una sfida tra due squadre fisiche e organizzate. La Dea vuole consolidare la propria posizione in zona Champions, mentre il Toro cerca punti per rilanciarsi.

La domenica si apre alle 12:30 con Lecce – Parma, un confronto diretto per la salvezza.

Alle 15:00 spazio a Fiorentina – Milan, una delle partite più attese della giornata. La Viola cerca continuità per risalire la classifica, il Milan vuole restare agganciato alle prime posizioni. Alle 18:00 tocca a Verona – Lazio, con i biancocelesti impegnati a inseguire un posto in Europa e il Verona alla ricerca di punti vitali. Il clou della giornata arriva alle 20:45 con Inter – Napoli, il big match del turno. Una sfida che può pesare tantissimo nella corsa scudetto: l’Inter vuole confermare la propria forza, il Napoli cerca un risultato di prestigio per rilanciarsi.

Il turno si conclude con due posticipi. Genoa-Cagliari, in programma alle 18.30, é una sfida diretta per la salvezza. Nel Monday Night la Juventus affronta la Cremonese che ha dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà anche le big.

CONSIGLI – PAGELLE

Sabato 10 gennaio

15:00

Como-Bologna

Udinese-Pisa

18:00

Roma-Sassuolo

20:45

Atalanta-Torino

Domenica 11 gennaio

12:30

Lecce-Parma

15:00

Fiorentina-Milan

18:00

Verona-Lazio

20:45

Inter-Napoli

Lunedì 12 gennaio

18:30

Genoa-Cagliari

20:45

Juventus-Cremonese