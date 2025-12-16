Fantacalcio, 16° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 16a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

ROMA – Il campionato di Serie A 2025/26 non si ferma e si prepara a vivere un weekend di fuoco prima delle festività natalizie. La sedicesima giornata si preannuncia però come un turno anomalo e frammentato: mentre una parte del campionato scende in campo, l’attenzione sarà divisa con la Supercoppa Italiana, che vedrà protagoniste Inter, Milan, Napoli e Bologna.

L’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario è quello di sabato 20 dicembre alle 20:45. All’Allianz Stadium va in scena Juventus-Roma, una sfida che profuma di alta classifica e ambizioni scudetto. I bianconeri cercano continuità dopo il successo di Bologna, mentre i giallorossi arrivano a Torino per dimostrare di poter reggere il ritmo delle prime della classe.

Ad aprire il sabato, alle ore 18:00, sarà la Lazio di Sarri che ospiterà all’Olimpico la Cremonese, a caccia di punti pesanti per consolidare il piazzamento europeo

Domenica 21 dicembre il programma si apre alle 12:30 con la sfida salvezza tra Cagliari e Pisa. Alle 15:00 il Torino farà visita al Sassuolo in un match che promette spettacolo tra due squadre che amano giocare a viso aperto.

Alle 18 Fiorentina deve reagire al momento difficile contro un’Udinese solida e rigenerata dai recenti successi. In serata va in scena Genoa-Atalanta- A Marassi arriva la macchina da gol di Palladino. Il Grifone, ferito dal derby d’Italia con l’Inter, proverà a sbarrare la strada alla Dea.

A causa degli impegni in Supercoppa, quattro sfide di questa giornata sono state ufficialmente posticipate. Per vedere all’opera la capolista Inter, il Napoli, il Milan e il Bologna, bisognerà attendere metà gennaio.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Juventus-Roma, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Udinese anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Sabato 20 dicembre

18:00

Lazio-Cremonese

20:45

Juventus-Roma

Domenica 21 Dicembre

12:30

Cagliari-Pisa

15:00

Sassuolo-Torino

18:00

Fiorentina-Udinese

20:45

Genoa-Atalanta

Mercoledì 14 gennaio

18:30

Napoli-Parma

20.45

Inter-Lecce

Giovedì 15 gennaio

18.30

Verona-Bologna

20.45

Como-Milan