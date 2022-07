La partita Finlandia – Germania del 16 luglio 2022 in diretta: in gol nel primo tempo Kleinherne, nella ripresa Popp e Anyomi

MILTON KEYNES – Sabato 16 luglio, allo Stadium MK di Milton Keynes, la Finlandia affronterà la Germania nella gara valida per laterza giornata della fase a giorni dei Campionati Europei femminile; calcio di inizio alle ore 21. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo B, del quale fanno parte anche Spagna e Danimarca. La Finlandia é reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Danimarca e prima ancora da quella per 4-1 contro la Spagna. Numero 29 del ranking Fifa e numero 26 di quello Uefa, ha partecipato al torneo soltanto nel 2013. Nelle ultime cinque sfide ha pareggiato una volta e perso quattro, segnando otto reti e prendendone dodici. La Germania viene dal 2-0 contr la Spagna, che ha fatto seguito al deciso 4-0 imposto alla Danimarca nella gara di esordio. Numero 5 del ranking Fifa e numero 2 di quello Uefa, ha vinto otto volte nelle ultime 12 (cinque volte di fila tra il 1995 e il 2013) e quindi parte sempre da favorita. Il bilancio delle ultime cinque sfide disputate é di quattro vittorie e un pareggio, con diciotto gol fatti e tre subiti. É già matematicamente qualificata ai quarti di finale. A dirigere il match sarà la venezuelana Emikar Caldera Barrera , coadiuvata dalla connazionale Migdalia Rodriguez Chirino e dalla colombiana Mary Blanco Bolivar. Quarto arbitro la spagnola Marta Huerta De Aza. Al VAR i portoghesi Tiago Martins e Luis Godinho.

Tabellino

FINLANDIA D: Talaslahti K., Alanen E., Engman A. (dal 26′ st Ahtinen O.), Heroum N., Kemppi J., Koivisto E. (dal 1′ st Auvinen A.), Kollanen H. (dal 20′ st Oling R.), Kuikka N., Pikkujamsa E., Sallstrom L. (dal 36′ st Rantanen A.), Summanen E. (dal 20′ st Sainio E.). A disposizione: Myllyoja P., Tamminen A., Ahtinen O., Auvinen A., Oling R., Rantala J., Rantanen A., Sainio E. Allenatore: Signeul A..

GERMANIA D: Frohms M., Buhl K. (dal 19′ st Brand J.), Dabritz S., Dallmann L. (dal 31′ st Freigang L.), Doorsoun-Khajeh S., Gwinn G. (dal 1′ st Anyomi N.), Hegering M. (dal 1′ st Hendrich K.), Huth S. (dal 19′ st Wassmuth T.), Kleinherne S., Lattwein L., Popp A.. A disposizione: Berger A., Schult A., Anyomi N., Brand J., Freigang L., Hendrich K., Lohmann S., Magull L., Wassmuth T. Allenatore: Voss-Tecklenburg M..

Reti: al 40′ pt Kleinherne S. (Germania D), al 3′ st Popp A. (Germania D), al 18′ st Anyomi N. (Germania D).

Ammonizioni: al 20′ st Summanen E. (Finlandia D).

Le convocate della Finlandia

Portieri: Tinja-Riikka Korpela (Tottenham Hotspur), Katriina Talaslahti (Fleury), Anna Tamminen (Hammarby)

Difensori: Anna Auvinen (Sampdoria), Nora Heroum (Lazio), Tuija Hyyrynen (Juventus), Emma Koivisto (Brighton & Hove Albion), Natalia Kuikka (Portland Thorns), Elli Pikkujämsä (Örebro), Anna Westerlund (Åland United)

Centrocampiste: Olga Ahtinen (Linköping), Ria Öling (Rosengård), Amanda Rantanen (Örebro), Essi Sainio (HJK), Eveliina Summanen (Tottenham Hotspur)

Attaccanti: Emmi Alanen (Kristiandstad), Jenny-Julia Danielsson (AIK), Adelina Engman (Hammarby), Sanni Franssi (Real Sociedad), Juliette Kemppi (Kalmar), Heidi Kollanen (Örebro), Jutta Rantala (Vittsjö), Linda Sällström (Vittsjö)

Le convocate della Germania

Portieri: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Merle Frohms (Wolfsburg), Almuth Schult (Angel City)

Difensori: Sara Doorsoun (Frankfurt), Giulia Gwinn (Bayern), Marina Hegering (Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (Wolfsburg)

Centrocampiste: Jule Brand (Wolfsburg), Sara Däbritz (Lyon), Linda Dallmann (Bayern), Svenja Huth (Wolfsburg), Lena Lattwein (Wolfsburg), Sydney Lohmann (Bayern), Lina Magull (Bayern), Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Attaccanti: Nicole Anyomi (Frankfurt), Klara Bühl (Bayern), Laura Freigang (Frankfurt), Alex Popp (Wolfsburg), Lea Schüller (Bayern), Tabea Wassmuth (Wolfsburg)

La presentazione del match

QUI FINLANDIA- La Finlandia dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Tamminem in porta e con Heroum, Kuikka e Pikkujämsä a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Engman e Alanen; sulle corsie esterne Koivisto e Summanen. In attacco Öling; Sällström e Franssi.

QUI GERMANIA – Out Oberdorf e Rauch, squalificate. La Germania dovrebbe scendere in campo col modulo 4-2-3-1 con Frohms porta e con la difesa composta al centro da Hendrich e Hegering e sulle fasce da Gwinn e Kleinherne. In mediana Dallmann e Dabritz. Unica punta Bühl davanti ai trequartisti Lattwein; Huth e Popp.

Le probabili formazioni di Finlandia – Germania

FINLANDIA (3-4-3): Tamminen; Heroum, Kuikka, Pikkujämsä, Koivisto; Engman, Alanen, Summanen; Öling, Sällström, Franssi

GERMANIA (4-2-3-1): Frohms; Gwinn, Hegering, Hendrich, Kleinherne; Dallmann, Däbritz, Lattwein; Huth, Popp, Bühl

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport e Sky Sport Football e in streaming su Rai Play e, per i soli abbonati Sky, Sky Go.