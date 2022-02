Fiorentina – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Atalanta del 20 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022

FIRENZE – Domenica 20 febbraio alle ore 12.30, allo Stadio Artemio Franchi, andrà in scena Fiorentina – Atalanta, lunch match della ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Una sfida che si ripropone soltanto dieci giorni dopo l’incontro valido per i quarti di finale della Coppa Italia quando la squadra di Italiano si impose per 2-3. I Viola vengono dal successo esterno per 1-2 contro lo Spezia, con gol di Piatek e Amrabat, e in classifica sono ottavi con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e nove sconfitte con quarantatré gol fatti e trentatré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato tre volte, pareggiato una e perso due, siglando tredici reti e subendone sette. Di fronte troveranno gli orobici, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Juventus e sono quinti con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte con quarantasei gol fatti e ventinove subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due, siglando sei reti e subendone sette. In settimana l’Atalanta, grazie a una doppietta di Dijmsiti, ha conquistato un’importante vittoria contro l’Olympiacos nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sono 136 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 60 vittorie della Fiorentina, 43 pareggi e 33 affermazioni dell’Atalanta. Nella gara di andata, lo scorso 11 settembre, ad imporsi furono i Viola con il risultato di 1-2.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - ATALANTA Domenica 20 febbraio dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Doveri della Sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà invece Meraviglia. Al VAR designato Banti mentre l’AVAR sarà Liberti.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà fare a meno degli indisponibili Ilicic, Miranchuk e Zapata, ai quali nelle ultime ore si é aggiunto, con molte probabilità, Muriel, uscito anzitempo contro l’Olympiacos. Probabile il modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Toloi, Demiral, e Palomino. In mezzo al campo Koopmainers e deRoon; sulle corsie Hateboer e Maehle. Unica punta Boga, supportato da Malinovskyi e Pasalic.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-3, con Terraciano tra i pali e con Odriozola, Martinez, Igor e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Saponara, alle spalle del tridente offensivo composto da Nico Gonzalez, Piatek e Sottil.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Atalanta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Saponara; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Boga, Muriel. Allenatore: Gasperini

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Fiorentina – Atalanta, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 satellite) e, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.