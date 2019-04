Fiorentina – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FIRENZE – Domenica 14 aprile alle ore 15 andrà in scena Fiorentina – Bologna, incontro valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine toscana che è reduce dalla sconfitta col Frosinone e dalle conseguenti dimissioni di Pioli, al suo posto Montella. In classifica la squadra Viola occupa la decima posizione con 39 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione emiliana che viene dalla larga vittoria casalinga col Chievo ed in classifica occupa il quartultimo posto con 30 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 14 aprile alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lafont tra i pali, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pezzella e Vitro Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone e Muriel.

QUI BOLOGNA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, reparto arretrato formato da Mbaye e Djiks sulle fasce laterali mentre nel mezzo Lyanco e Danilo. A centrocampo Poli e Pulgar in cabina di regia mentre davanti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Bologna, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport (canale 253) e attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Bologna

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Montella

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Artemio Franchi