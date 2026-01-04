Fiorentina-Cremonese 1-0: Kean entra e decide al 92’

Diretta Fiorentina-Cremonese di Domenica 4 gennaio 2026: decisiva e fortunata deviazione sotto porta dell’attaccante viola nel recupero

FIRENZE – La Fiorentina apre il 2026 con una vittoria pesantissima: 1‑0 alla Cremonese grazie al gol di Moise Kean in pieno recupero. Una partita intensa, combattuta e a tratti nervosa, decisa solo all’ultimo respiro. La squadra di Vanoli, più propositiva per larghi tratti, ha costruito diverse occasioni ma ha trovato sulla propria strada un ottimo Audero. Nel finale, però, l’ingresso di Solomon, Fortini e Kean ha cambiato l’inerzia del match, regalando ai viola tre punti fondamentali.

Indice:

Cronaca della partita

La Fiorentina parte forte e nei primi minuti crea tre occasioni nitide. Al 4’ Fagioli impegna Audero, poi Mandragora e Parisi sfiorano il vantaggio: il terzino colpisce anche una traversa su cross di Ranieri. La Cremonese fatica a uscire, ma al 20’ trova un lampo con Bondo, che viene ammonito. Al 42’ doppio giallo: prima Dodo, poi Payero. Il primo tempo si chiude sullo 0‑0, con la Fiorentina più pericolosa e gli ospiti attenti a non concedere spazi.

La ripresa si apre con un monologo viola: Mandragora ci prova dalla distanza, Piccoli viene murato da Baschirotto e Comuzzo salva su un’incursione di Vardy. Vanoli cambia assetto inserendo Gosens, Solomon e poi Fortini, passando a un 4‑2‑4 ultra offensivo. La Cremonese risponde con Vazquez, Zerbin, Sanabria e Moumbagna. Al 79’ Piccoli sfiora il gol, ma la difesa grigiorossa si salva. All’85’ De Gea compie un intervento decisivo su Sanabria, mantenendo il risultato in equilibrio. Al 45’+2 arriva l’esplosione del Franchi: Solomon crossa sul secondo palo, Fortini colpisce di testa, Audero respinge, ma Kean è il più rapido di tutti e insacca da due passi. La Fiorentina resiste negli ultimi minuti e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Tabellino

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M., Comuzzo P., Ranieri L. (dal 21′ st Gosens R.), Dodo, Mandragora R. (dal 40′ st Nicolussi Caviglia H.), Fagioli N., Ndour C. (dal 31′ st Fortini N.), Parisi F. (dal 21′ st Solomon M.), Gudmundsson A. (dal 40′ st Kean M.), Piccoli R.. A disposizione: Fortini N., Gosens R., Kean M., Kospo E., Kouadio E., Kouame C., Lezzerini L., Mari P., Martinelli T., Nicolussi Caviglia H., Sohm S., Solomon M., Viti M. Allenatore: Vanoli P..

CREMONESE: Audero E., Terracciano F., Baschirotto F., Folino F., Barbieri T., Payero M. (dal 31′ st Zerbin A.), Bondo W. (dal 29′ pt Grassi A.), Vandeputte J. (dal 14′ st Vazquez F.), Pezzella G., Bonazzoli F. (dal 31′ st Sanabria A.), Vardy J. (dal 31′ st Moumbagna F.). A disposizione: Bianchetti M., Ceccherini F., Faye M., Floriani R., Grassi A., Johnsen D., Lordkipanidze D., Moumbagna F., Nava L., Sanabria A., Silvestri M., Valoti M., Vazquez F., Zerbin A. Allenatore: Nicola D..

Reti: al 45’+2 st Kean M. (Fiorentina) .

Ammonizioni: al 42′ pt Dodo (Fiorentina) al 20′ pt Bondo W. (Cremonese), al 42′ pt Payero M. (Cremonese).

Recupero: 6′ pt, 4′ st

Convocati Cremonese

Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

Difensori: 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

Centrocampisti: 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

Attaccanti: 10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Federico La Penna di Roma. coadiuvato dagli assistenti: Khaled Bahri di Sassari e Marcello Rossi di Biella. Quarto ufficiale Kevin Bonacina di Bergamo. Al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma mentre l’AVAR sarà Matteo Gariglio di Pinerolo.

Presentazione del match

Domenica 4 gennaio, alle 15, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, va in scena Fiorentina-Cremonese, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Una partita che, sulla carta, racconta due momenti molto diversi: i viola cercano disperatamente una svolta, mentre i grigiorossi arrivano a Firenze con maggiore stabilità e fiducia.

La squadra viola è reduce dalla sconfitta di misura rimediata a Parma e continua a vivere un periodo complicatissimo. I numeri parlano chiaro: 9 punti in classifica e ultima posizione a -5 dalla quartultima. Il suo percorso racconta di una sola vittoria, sei pareggi, dieci sconfitte, 17 gol fatti e 28 subiti. Nelle ultime cinque giornate sono arrivati appena 3 punti, un bottino che fotografa perfettamente la crisi della formazione toscana.

La Cremonese, dodicesima con 21 punti, arriva dalla sconfitta per 0-2 contro il Napoli, ma il suo percorso resta più lineare: cinque vittorie, sei pareggi, sei sconfitte, 18 reti realizzate e venti incassate. Nelle ultime cinque gare i grigiorossi hanno raccolto 6 punti, il doppio rispetto alla Fiorentina, confermando una maggiore continuità.

Per la Fiorentina è una gara da non sbagliare: vincere significherebbe rimettersi in corsa e provare a uscire dalla zona calda. La Cremonese, invece, vuole consolidare la propria posizione di metà classifica e sfruttare il momento negativo dei viola.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – La Fiorentina di Paolo Vanoli dovrebbe presentarsi al Franchi con il consueto 3-5-2, affidandosi tra i pali all’esperienza di David De Gea. Davanti a lui il terzetto difensivo formato da Pongračić, Comuzzo e Ranieri. Sulle corsie spazio a Dodò e Gosens, mentre in mezzo al campo agiranno Mandragora, Fagioli e Nicolussi Caviglia. In attacco la coppia composta da Moise Kean e Albert Gudmundsson. Nessuno squalificato per i viola, mentre restano indisponibili Fazzini, Lamptey, Marì, Richardson e Sabiri.

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese di Davide Nicola dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 3-5-2, e con Emil Audero a difesa della porta. In difesa agiranno Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Sulle fasce spazio a Barbieri e Pezzella, mentre la mediana sarà affidata a Payero, Grassi e Vandeputte. In avanti, confermata la coppia formata da Bonazzoli e Jamie Vardy. Anche per la Cremonese nessuno squalificato, ma Nicola dovrà rinunciare a Collocolo, De Luca, Okereke e Sernicola, tutti ai box.

Probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: