Coppa Italia, Fiorentina – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Inter del 13 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 15

FIRENZE – Mercoledì 13 gennaio, alle ore 15 si giocherà Fiorentina – Inter, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Da una parte la squadra toscana che nell’ultimo turno di campionato ha battuto in casa il Cagliari per 1-0, occupando attualmente il dodicesimo posto in classifica con 18 punti. Dall’altra parte la formazione lombarda, reduce in campionato dal pareggio esterno contro la Roma per 2-2 e che occupa il secondo posto in classifica con 37 punti. La vincente di questo confronto se la vedrà contro una tra Milan e Torino. La gara del Franchi verrà diretta dal signor Massa della sezione di Imperia.

Cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FIORENTINA-INTER IN DIRETTA Mercoledì 13 gennaio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Per la sfida contro l’Inter Prandelli dovrebbe schierare un 3-5-2 con Terraciano tra i pali, linea di difesa formata da Milenkovic, Martinez-Quarta e Caceres. In mediana Pulgar affiancato da Amrabat e Castrovilli, sulle corsie laterali Venuti e Biraghi. In attacco Kouamé insieme a Vlahovic.

QUI INTER – Conte, per la trasferta di Firenze, dovrebbe per un 3-5-2 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Skriniar, Ranocchia e Kolarov. Esterni di centrocampo Young e Perisic, in cabina di regia Brozovic tra Gagliardini e Sensi. In attaco Sanchez insieme a Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Inter

FIORENTINA (3-5-2): Terraciano; Milenkovic, Martinez-Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Sanchez, Martinez. Allenatore: Conte.

STADIO: Franchi

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Fiorentina – Inter, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1. La sfida verrà trasmessa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, piattaforma utile per assistere a tutta la programmazione della Rai: basterà registrarsi e scegliere l’evento desiderato per godersi la visione. Servizio usufruibile da pc semplicemente collegandosi al sito www.raiplay.it o da smartphone e tablet scaricando l’applicazione dedicata.