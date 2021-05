Fiorentina – Lazio, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Lazio dell’8maggio 2021: incontro valevole per la 35° giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

FIRENZE – Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi per l’inizio di Fiorentina – Lazio. Sotto la direzione di Maresca punti in palio per la salvezza matematica per i Viola e in ottica Champions per i biancocelesti. Ci avvicineremo al match con le formazioni ufficiali a partire dalle ore 19.45. Andiamo a vedere i possibili schieramenti alla luce delle ultime dai campi.

Iachini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Bonaventura e Amrabat mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Biraghi e Caceres. In attacco tandem offensivo composto da Ribery e Vlahovic. Inzaghi dovrebbe mandare in campo i suoi con un modulo speculare con Reina in porta, reparto arretrato formato da Marusic, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Lazio

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Biraghi, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Caceres; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi