Fiorentina – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Lecce di Domenica 27 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 2° giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle 18.30

FIRENZE – Domenica 27 agosto 2023, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, esordio stagionale casalingo per la Fiorentina che affronterà il Lecce per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio previsto per le ore 18.30.

Indice

I Viola hanno iniziato bene il campionato andando a vincere nella prima giornata di Serie A per 1-4 a Marassi contro il Genoa. In settimana però, non sono riusciti a rendersi altrettanto pericolosi contro il Rapid Vienna nella gara di andata dei playoff di Conference League ce alla fine sono stati beffati da un rigore realizzato al novantesimo. Giovedì prossimo il ritorno: gara che, quindi, vale già mezza stagione o quasi. É partito bene anche il nuovo Lecce di D’Aversa che domenica scorsa ha battuto in rimonta la Lazio grazie alle reti di Almqvist e Di Francesco. L’ultimo confronto risale al 19 marzo scorso quando un’autorete di Gallo assegnò i tre punti alla squadra di Italiano.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - LECCE Domenica 27 agosto 2023 dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Meli e Rapuano e dal quarto ufficiale Alassio. Al VAR Di Paoli, AVAR Di Martino.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Assenti Ikoné, Kayode, Sabiri, Castrovilli e Amrabat. Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1con Terraciano tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Milenkovic e Ranieri e sulle fasce da Dodò e Biraghi. In mezzo al campo Arthur e Mandragora. Sulla trequarti Brekalo, Bonaventura e Gonzalez, di supporto all’unica punta Nzola.

QUI LECCE – D’Aversa dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Falconne; davanti a lui Gendrey e Gallo sulle fasce e Baschirotto e Pongracic al centro.In mezzo al campo Gonzalez, Ranadani e Rafia. Tridente offensivo composto sa Strefezza, Almqvist e Banda.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Lecce

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Strefezza, Almqvist, Banda. Allenatore: D’Aversa

Dove vedere la partita in tv e streaming

