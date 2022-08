Fiorentina – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Napoli di Domenica 28 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della terza giornata della Serie A 2022-23

FIRENZE – Domenica 28 agosto, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, si giocherà Fiorentina – Napoli, posticipo serale della terza giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. É stata una settimana importante per entrambe le squadre. La Viola si é qualificata per la prossima Conferenze League, eliminando il Twente: forte del 2-1 nella gara di andata, alla formazione di Italiano é stato sufficiente pareggiare a Enschede a reti bianche per vincere lo spareggio. In campionato la Fiorentina viene dal pareggio a reti bianche contro l’Empoli, che ha fatto seguito al successo casalingo per 3-2 ottenuto in extremis contro la Cremonese: in classifica ha pertanto 4 punti, che la collocano a ridosso del trio di tsta formato da Inter, Napoli e Roma che é a punteggio pieno. Dal canto suo il Napoli ha conosciuto il suo percorso nella fase a gironi della Champions League: inserito nel Gruppo A se la vedrà con Ajax, Liverpool e Rangers. In campionato ha vinto 2-5 a Verona e 4-0 in casa contro il Monza: con nove reti all’attivo, é la squadra che ad oggi ha segnato di più grazie anche al nuovo arrivato Kvaratschelia, che é già a quota 3 nella classifica dei cannonieri E ancora non sono scesi in campo i nuovi arrivati Simeone e Raspadori, che promettono scintille Motivatissimo l’argentino ex Verona: “Credo di avere l’esperienza di poter dare il mio contributo ad una grande squadra. Sono cresciuto, giocare al Napoli per me è una cosa straordinaria e dimostrerò il mio valore“. Altrettanto entusiasta l’ex Sassuolo: “Giocare in una squadra che gioca ad alti livelli anche in campo internazionale è molto importante per un giovane. Io avevo voglia di mettermi in gioco e cercare di attingere sempre il meglio per il mio bagaglio tecnico e umano”- Sono centosessantotto i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di sessanta successi per il Napoli, quarantanove pareggi e sessanta affermazioni della Fiorentina. L’ultimo incrocio risale allo scorso 10 aprile quando al “Maradona” la Fiorentina si impose per 2-3; all’andata, invece, i partenopei avevano vinto 1-2.

Cronaca partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - NAPOLI Domenica 28 agosto dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Livio Marinelli di Tivoli a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Mastrodonato. Quarto Uomo Colombo. Al VAR: Banti, assistito da Lo Cicero.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano, che dovrà valutare le condizioni dei singoli dopo la gara col Twente, ed eventualmente attuare un turnover, dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-3-3 con Gollini in porta e difesa composta al centro da Milenkovic e Igor e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Duncan Attacco affidato a Jovic, affiancato da Nico Gonzalez e Sottil.

QUI NAPOLI – Spalletti dovebbe optare per il tradizionale modulo 4-3-3, speculare, con Meret tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Rrahmani e Kim e sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente offensivo formato da Lozano, Kvaratskhelia e Osihmen.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su ZONA DAZN (canale 214 satellite),