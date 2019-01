Coppa Italia, Fiorentina – Roma: cronaca diretta live

Diretta di Fiorentina – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18.15

FIRENZE – Mercoledì 30 gennaio alle ore 18.15 andrà in scena Fiorentina – Roma, incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dalla pazza vittoria in casa del Chievo ed in classifica occupa la nona posizione con 30 punti. La compagine di Pioli, in Coppa Italia, ha eliminato il Torino. Dall’altra parte c’è la formazione capitolina che viene dal clamoroso pareggio in rimonta subito dall’Atalanta ed in classifica occupa la quinta posizione con 34 punti. La squadra di Di Francesco si è qualificata per i quarti di finale eliminando l’Entella.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 30 gennaio alle ore 17:30 le formazioni ufficiali, dalle 18:15 la webcronaca della partita.

QUI FIORENTINA – La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Laurini e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Dabo in cabina di regia con Gerson e Benassi mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Chiesa, Simeone e Pjaca.

QUI ROMA – Di Francesco potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Karsdorp e Santon sulle fasce mentre nel mezzo Manolas e Fazio. A centrocampo Pellegrini e De Rossi in cabina di regia mentre davanti Florenzi, Zaniolo ed El Shaarawy a supporto di Schick.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2018/2019, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI 2.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Roma

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Dabo, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Santon; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Florenzi, Schick, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Artemio Franchi