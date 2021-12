Fiorentina – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Sassuolo del 19 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

FIRENZE – Domenica 19 dicembre, alle ore 12.30, allo Stadio “Artemio Franchi”, andrà in scena Fiorentina – Sassuolo, lunch match della diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Una sfida che vede coinvolte due tra le squadre più in forma del momento. I Viola vengono dalla schiacciante vittoria per 4-0 contro la Salernitana ottenuta grazie anche a una doppietta del solito Vlahovic, e in classifica ora sono sorprendentemente quinti, in zona Champions, con 30 punti, frutto di dieci vittorie e sette sconfitte e con 31 gol fatti e 22 subiti. In settimana si sono classificati per gli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo per 2-1 il Benevento. Dall’altra parte troviamo i neroverdi, reduci dal successo casalingo per 2-1 contro la Lazio; sono undicesimi, a pari merito con il Verona, a quota 23 punti, con un cammino di sei partite vinte, cinque pareggiate e sei perse e con 28 reti realizzate e 26 incassate. Sarà il diciassettesimo confronto in Serie A tra le due compagini con il bilancio di sei vittorie della Fiorentina, cinque pareggi e cinque affermazioni successi del Sassuolo. Nella passata stagione furono i nerverdi, all’epoca guidati da De Zerbi, a imporsi per 1-3; il successo degli emiliani fu determinato da due rigori realizzati da Berardi e da un gol di Maxime Lopez.

Cronaca e tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - SASSUOLO Domenica 19 dicembre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Biglietti

Biglietti disponibili fino all’inizio della gara sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone.

L’arbitro

Sarà Marco Serra, della sezione AIA di Torino, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Prenna di Molfetta e Marco Trinchieri di Milano. Quarto uomo sarà Livio Marinelli di Tivoli. Al VAR ci sarà Marco Di Bello di Brindisi, assistente AVAR sarà Matteo Passeri di Gubbio. Il fischietto piemontese ha un solo precedente con la Fiorentina, il 25 novembre 2020 in Coppa Italia con l’Udinese, terminato con la vittoria dei Viola; non ha mai arbitrato il Sassuolo.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Indisponibile soltanto il portiere Dragowski, che lamenta una lesione muscolare retto femorale della coscia destra. Italiano potrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3 con Terracciano tra i pali e retroguardia composta da Milenkovic e Martinez Quarta al centro e Odriozola e Biraghi sulle fasce. In mezzo al campo Bonaventura, Torreira e Duncan. In attacco Gonzalez, Vlahovic e Gonzalez.

QUI SASSUOLO – In Romagna e Obiang e lo squalificato Ayhan mentre Dionisi spera di recuperare Djuricic e Ferrari. Probabile modulo 4-3-3 con Consigli in porta; Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio in posizione arretrata. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Traoré. Tridente offensivo composto da Berardi, Scamacca e Raspadori.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Fiorentina – Sassuolo, valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) e in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.