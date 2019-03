Fiorentina – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FIRENZE – Domenica 31 marzo alle ore 15 andrà in scena Fiorentina – Torino, incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia molto intenso visto che entrambe le squadre sono in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Da una parte c’è la formazione toscana che viene dalla sconfitta contro il Cagliari ed in classifica occupa la decima posizione con 37 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra Granata che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna ed in classifica occupa l’ottava posizione con 44 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 31 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – La squadra di Pioli dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Hugo e Ceccherini. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Gerson e Benassi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Muriel e Mirallas.

QUI TORINO – Mazzarri, dal canto suo, dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato formato da Izzo, Djidji e Moretti. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meitè e Baselli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Ansaldi. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Fiorentina – Torino, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport 253. Inoltre per gli abbonati è possibile usufruire del servizio streaming di Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Torino

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. Allenatore: Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Artemio Franchi