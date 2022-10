Fiorenzuola – Aquila Montevarchi: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorenzuola – Aquila Montevarchi di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata di Serie C

REGGIO EMILIA – Domenica 16 ottobre, allo Stadio “Donato Curcio” di Fiorenzuola d’Arda, andrà in scena Fiorenzuola – Aquila Montevarchi, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 14.30. I padroni di casa, che in settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano della Lucchese, in campionato stanno vivendo un inizio di stagione decisamente al di sopra delle aspettative. Vengono, infatti, da quattro successi di fila, ultimo dei quali quello esterno per 1-2 contro l’Olbia, e sono al comando della classifica, a pari merito con Siena e Reggiana, con 15 punti, frutto di cinque vittorie e due sconfitte, undici gol fatti e quattro subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno battuto per 2-1 la Carrarese e sono undicesimi a quota 8, con un cammino di due partite vinte, due pareggiate e tre persa, sei reti realizzate e undici incassate. L’ultimo confronto risale al 6 maggio 2018 quando, in terra toscana, finì 1-1. Il direttore di gara sarà Aleksandar Djurdjevic di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Mario Pinna diOristano; quarto ufficiale Carlo Esposito di Napoli.

Tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI FIORENZUOLA (3-5-2): Tabbiani, che dovrà fare a meno di Anelli, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Battaiola in porta e con Danovaro, Potop, Quaini e Oddi pronti a formare il blocca difensivo. A centrocampo Oneto, Fiorini e Stronati; tridente offensivo composto da Morello, Sartore e Mastroianni.

QUI MONTEVARCHI – Malotti dovrebbe rispondere col modulo 4-4-1-1 con Mazzini tra i pali e con Boccadamo, Tozzuolo, Gennari e Martinelli pronti a formare la linea difensiva. In mezzo al campo Marcucci e Nador mentre sulle corsie esterne agiranno Giordani e Pietra. Unica punta Jallow, supportata dal trequartista Kernezo.

Le probabili formazioni di Fiorenzuola – Aquila Montevarchi

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Oneto, Fiorini, Stronati; Morello, Sartore, Mastroianni. Allenatore: Luca Tabbiani

MONTEVARCHI (4-4-1-1): Mazzini; Boccadamo, Tozzuolo, Gennari, Martinelli; Giordani, Marcucci, Nador, Pietra; Kernezo; Jallow. Allenatore: Roberto Malotti

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.