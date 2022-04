Eintracht Francoforte – Barcellona 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Eintracht Francoforte – Barcellona del 7 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’andata dei quarti di finale di Europa League 2021/2022

FRANCOFORTE – Giovedì 7 aprile, alle ore 21, al Deutsche Bank Park di Francoforte, andrà in scena Eintracht Francoforte – Barcellona – Galatasaray, gara di andata dei quarti di finale di Europa League 2021/2022. L’Eintracht Francoforte ha vinto il girone davanti a Olympiakos e Fenerbahçe. Agli ottavi di finale ha eliminato il Betis grazie a una rete di Rodriguez nei tempi supplementari: i tedeschi si erano imposti per 2-1 in trasferta, ma in casa avevano subito un gol al 90′. In Bundesliga vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Greuther Furth ed é nono con 39 punti, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte con cinquanta gol fatti e quarantadue subiti. Agli spareggi i blaugrana hanno eliminato il Napoli vincendo per 2-4 fuori casa nel match di ritorno, dopo l’1-1 dell’andata e dopo essere retrocessi dalla Champions League. In Liga sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro l’Elche e sono secondi a pari merito con l’Atletico Madrid, a quindici lunghezze dalla capolista Real Madrid, con 57 punti e con un cammino di sedici vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte; cinquantasette; gol fatti e ventinove subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto quattro volte e pareggiato una siglando undici reti e subendone solo una. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà il serbo Jovanovic.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FRANCOFORTE: Borre R., Hinteregger M., Jakic K., Kamada D. (dal 35' st Toure A.), Knauff A., Kostic F., Lindstrom J. (dal 28' st Hauge J.), N'Dicka O., Sow D., Trapp K. (Portiere), Tuta. A disposizione: Ache R., Barkok A., Chandler T., da Costa D., Grahl J. (Portiere), Hasebe M., Hauge J., Hrustic A., Lammers S., Paciencia G., Rode S., Toure A. Allenatore: Glasner O..



BARCELLONA: Alba J., Araujo R., Aubameyang P., Busquets S., Garcia E., Gavi (dal 17' st de Jong F.), Pedri, Pique G. (dal 23' pt Lenglet C.), ter Stegen M. (Portiere), Torres F., Traore A. (dal 17' st Dembele O.). A disposizione: Balde A., Braithwaite M., de Jong F., Dembele O., Lenglet C., Mingueza O., Neto (Portiere), Nico, Puig R., Tenas A. (Portiere) Allenatore: Xavi.



Reti: al 3' st Knauff A. (Francoforte) al 21' st Torres F. (Barcellona).



Ammonizioni: al 45' pt Kostic F. (Francoforte), al 16' st Tuta (Francoforte).



Espulsioni: al 33' st Tuta (Francoforte).

Le parole di Fernan Torres alla vigilia

“Giocare a Francoforte per la prima volta è speciale e vogliamo vincere. Giovedì giovedì è il primo passo nella lotta per l’Europa League e daremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Il Francoforte è in buona forma, è una squadra molto fisica e per noi sarà una partita molto dura. Il mio compito è segnare gol e fornire assist, ma è importante che aiuti la squadra. Xavi ci dice di prendere ogni partita come viene e di affrontare ogni partita con umiltà , duro lavoro e desiderio; mi ha fatto sentire sicuro fin dal primo giorno e come allenatore si distingue per il suo DNA, la leadership e la mancanza di pressione che ci mette. Allenarsi con Pedri ogni giorno è un piacere. È potenzialmente un giocatore che definisce un’era ed è già uno dei migliori al mondo. Dembélé é un giocatore che fa la differenza”.

La presentazione del match

QUI FRANCOFORTE – Glasner dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Trapp in porta e con Tuta, Hinteregger e N’Dicka a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Jakic e Rode; sulle corsie esterne Knauff e Kostic. Unica punta Borre davanti ai trequartisti Lindstrom e Kamada.

QUI BARCELLONA – Xavi potrebbe rispondere con un modulo 4-3-3 con ter Stegen tra i pali e con Araujo, Eric, Pique e Jordi Alba a formare il reparto difensivo. A centrocampo Pedri, Busquets e De Jong, alle spalle del tridente d’attacco formato da Dembele, Aubameyang e Fernan Torres.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte – Barcellona

FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Knauff, Jakic, Rode, Kostic; Lindstrom, Kamada; Borre. Allenatore: Oliver Glasner.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Eric, Pique, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Dembele, Aubameyang, Fernan Torres. Allenatore: Xavi Hernandez.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Barcellona – Galatasaray, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 253 satellite). Per gli abbonati Sky la gara sarà visibile in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente e su DAZN, che da quest’anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.