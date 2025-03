Genoa-Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Empoli di Domenica 2 marzo 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Domenica 2 marzo, alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Empoli, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

I rossoblù arrivano dall’1-0 rimediato a San Siro contro l’Inter al termine però di una partita combattuta. Sono dodicesimi a quota 30 con un percorso di sette partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, ventiquattro reti realizzate e trentaquattro incassate. I toscani si presentano all’appuntamento felici di aver conquistato in settimana le semifinali di Coppa Italia battendo la Juventus dopo i calci di rigore. In campionato però le cose non vanno bene. Gli uomini di D’Aversa sono infatti reduci da quattro stop di fila ultimo dei quali quello per 0-5 rimediato in casa contro l’Atalanta. Sono terzultimi con 21 punti, frutto di quattro vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte, ventidue gol fatti e quarantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide di campionato il Genoa ha collezionato sette punti mentre l’Empoli ne ha raccolto soltanto uno.

Sono 39 i precedenti tra Genoa e Empoli, che domani si ritroveranno di fronte al Ferraris alle ore 15.00. Il bilancio vede 10 successi azzurri, 14 pareggi e 15 vittorie liguri; parlando delle sole gare giocate in Liguria, 18, sono sette i successi genoani, otto i pareggi e tre le affermazioni azzurre.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-EMPOLI Domenica 2 marzo dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati del Genoa

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Aaron Martin, Matturro, Norton-Cuffy, Otoa, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Junior Messias, Miretti, Onana.

Attaccanti: Cuenca, Cornet, Ekhator, Ekuban, Pinamonti, Zanoli, Venturino.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà l’arbitro internazionale Davide Massa di Imperia. Luca Mondin di Treviso e Francesco Luciani di Milano gli assistenti; Alessandro Prontera di Bologna il IV uomo; Simone Sozza di Seregno il Var e Valerio Marini di Roma 1 l’Avar. Il fischietto ligure ha arbitrato 17 volte l’Empoli, con 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Sono invece 14 i precedenti con il Genoa, con 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Indisponibili Ahanor, Badelj, Otoa, Thorsby e Vitinha. Viera dovrebbe rispondere al affidarsi al modulo 4-3-3 con Leali in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Bani e Vasquez e sulla fasce da De Winter e Martin. In mexxo al campo Masini, Frendrup e Miretti. Tridente offensivo composto da Messias, Pinamonti e Cornet.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Assenti per infortunio Ebuehi, Haas, Pellegri, Sazonov, Solbakken e Viti. D’Aversa dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali e con Marianucci, Ismajli e Pezzella pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Henderson con Grassi mentre sulle corsie estere dovrebbero agire Gyasi e Maleh. Sulla trequarti Esposito e Cacace, di supporto all’unica punta Colombo.

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Messias, Pinamonti, Cornet. Allenatore: Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. Allenatore: D’Aversa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: