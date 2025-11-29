Genoa-Hellas Verona 2-1: gol decisivo di Thorsby

Diretta Genoa-Verona di Sabato 29 novembre 2025: Colombo risponde a Belghali, nella ripresa il norvegese trova la rete che decide la partita

GENOVA – Partita intensa e combattuta a Marassi, terminata con il successo del Genoa. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sull’1-1 con le reti di Belghali e Colombo, la ripresa ha visto i rossoblù alzare il ritmo e trovare il gol decisivo al 16’ con Thorsby, bravo a sfruttare il cross di Ellertsson. Il Verona ha provato a reagire con i cambi, ma non è riuscito a ribaltare l’inerzia del match, complice anche l’espulsione di un collaboratore tecnico che ha acceso ulteriormente il clima. Leali e Montipò sono stati protagonisti tra i pali, con interventi che hanno tenuto vive le speranze delle rispettive squadre. Nel finale, il Genoa ha difeso con ordine e ha resistito agli assalti gialloblù, portando a casa una vittoria preziosa in una sfida ricca di episodi e tensione agonistica.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: GENOA-HELLAS VERONA 2-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attezione e dà appuntamento ai prossimi live! Buon proseguimento di serata! SECONDO TEMPO Malinovskyi ha provato la conclusione dalla distanza, senza fortuna. Il Genoa ha preso fiducia e, dopo qualche brivido difensivo, ha trovato il gol del vantaggio al 16’ grazie a Thorsby, bravo a schiacciare di testa su cross di Ellertsson. Il Verona ha reagito con diversi cambi, ma la partita si è accesa anche sul piano nervoso: un collaboratore tecnico gialloblù è stato espulso per proteste. Non sono mancati episodi da brivido, come la mischia furibonda al 38’ e il tentativo di Giovane neutralizzato da Leali. Il Genoa ha gestito con ordine, affidandosi alle parate del proprio portiere e alla solidità di Ostigard e Marcandalli, mentre Montipò ha tremato sulla punizione di Malinovskyi, uscita di un soffio. Nel finale, nuove occasioni da corner e qualche scontro in area hanno mantenuto alta la tensione. 50' E' finita! Il Genoa coinquista la prima vittoria stagionale contro un Verona ostico e combattivo 48' sugli sviluppi del calcio d'angolo si scontrano Leali e Ostigard 47' Thorsby si lancia in tuffo e anticipa Oyegoke… la deviazione manda il pallone in calcio d’angolo! 45' uffivcializzati quattro minuti di recupero 43' Valentini mette dentro un cross, sul pallone arriva Giovane che prova la conclusione… Leali si distende e blocca a terra in due tempi! 39' nel Genoa dentro Sabelli per Ellertsson e Valentin Carboni per Malinovsky 38' Clamorosa mischia in area! Una serie di batti e ribatti davanti alla porta, ma alla fine il Genoa riesce a salvarsi 35' nel Verona dentro Al-Musrati per Niasse e Oyegoke per Belghali 31' Punizione dal limite per il Genoa: sul pallone Malinovskyi, che calcia con potenza… la sfera sfiora il palo alla destra di Montipò! 29' Punizione dalla trequarti affidata a Masini… la conclusione parte, ma il pallone termina abbondantemente a lato! 28' ammonito Gagliardini per gioco falloso 26' nel Genoa dentro Masini al posto di Vitinha 25' Sugli sviluppi del calcio piazzato, Marcandalli svetta di testa… ma il pallone termina abbondantemente fuori 21' nel Genoa dentro Ekuban per Colombo 19' nel Verona dentro Orban per Mosquera e Sarr per Bernede 16' VANTAGGIO GENOA! Su un pallone alto in area Ostigard colpisce il alo, la manovra continua con la sfera che giunge ad Ellertsson sulla trequarti: il suo traversone trova Thorsby, che di testa schiaccia in porta e firma il vantaggio per la sua squadra 15' espulso un collaboratore tecnico del Verona per proteste eccessive 14' Lancio lungo a cercare Mosquera… ma non riesce ad arrivare sul pallone, Leali lo anticipa in uscita! 11' fallo di Niasse su Thorsby 7' Colpo di testa di Ostigard… il pallone sfiora il palo e finisce sull’esterno della rete! 5' Belghali prova il cross dalla destra… ma il pallone termina direttamente sul fondo! 4' Colombo mette la palla nell'angolino in basso della porta difesa da Montipò ma l'arbitro aveva fischiato un fallo sulla trequarti 3' intervento falloso ai danni di Nelsson 2' ammonito nunez per un fallo su Vitinha 1' Malinovskyi prova la conclusione potente… ma il pallone si alza troppo e sorvola la traversa! 1' si riparte! non ci sono stati cambi nell'intervallo Primo tempo vivace a Marassi, chiuso sul punteggio di 1-1. Verona avanti al 20’ con Belghali, abile a sfruttare un’incursione di Mosquera e la respinta di Leali. Il Genoa reagisce e trova il pari al 39’ grazie a Colombo, servito da un ottimo assist di Vitinha. Diverse occasioni da entrambe le parti, con Montipò e Leali protagonisti di interventi decisivi. Da segnalare l’infortunio di Bradaric, costretto a lasciare il campo, e l’ammonizione di Mosquera. Squadre negli spogliatoi con la gara ancora apertissima. PRIMO TEMPO 47' finisce il primo tempo a Marassi. squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1 46' Ostigard legge bene l’azione, anticipa Mosquera e con calma appoggia la sfera a Leali, proteggendola fino all’intervento del portiere 43' annunciati due minuti di recupero 39' PAREGGIO GENOA! “Splendido assist di Vitinha… Colombo si inserisce e prova la conclusione spiazzando Motipo e riportando il risultato in parità! 37' ammonito Mosquera per proteste 33' Cross insidioso di Vásquez… Montipò ci arriva con la punta delle dita, evitando che il pallone finisca in porta! 32' Leali esce in due tempi, si distende e blocca a terra sul tentativo di Giovane! 29' sostituzione nel Verona: dentro Frese al posto dell'infortunto Bradaric 27' gioco fermo per infortunio a Bradaric che zoppica vistosamente e si avvia verso gli spogliatoi 23' “Colombo prova la girata in area… ma l’esecuzione non gli riesce! 20' VANTAGGIO VERONA!!!!! “Mosquera si inserisce con decisione, ruba il pallone a Ostigard ed entra in area! La sfera carambola sui piedi di Belghali, che approfitta della respinta di Leali e insacca con freddezza. 16' Punizione da ottima posizione per il Verona… sul pallone Giovane, parte la battuta! Conclusione che termina sul fondo. I gialloblù reclamano un tocco di mano, ma per l’arbitro è tutto regolare 13' fallo di Malinovsky su Bradaric 12' Ellertsson prova la conclusione da terra… ma la sfera termina abbondantemente a lato! 10' Bradaric prova il rasoterra dalla distanza… conclusione insidiosa, ma Leali è attento e blocca a terra! 8'Sugli sviluppi del calcio d’angolo Malinovskyi prova la conclusione… deviata, finisce ancora in corner! Sul secondo tentativo, però, la difesa gialloblù è attenta e riesce a liberare l’area 5' Colombo prova a girarsi tra due avversari… lotta con il pallone, ma non riesce a trovare lo spazio per il tiro! 4' intervento falloso ai danni di Frendrup 3' Verticalizzazione profonda per Ellertsson… prova a scattare sul pallone, ma Montipò legge tutto e lo anticipa in uscita! 1' partiti! primo pallone gestito dalla squadra ospite le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo Un cordiale buon sabato pomeriggio dallo Stadio "Luigi ferraris" di Genova per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa-Verona, anticipo della tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-2026 Tabellino GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson (dal 32' st Sabelli), Malinovskyi (dal 32' st Carboni), Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo (dal 21 st Ekuban), Vitinha (dal 26' st Masini).A disposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Gronbaek, Onana, Ekhator, Otoa, Fini, Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali (dal 35'st Oyegoke), Niasse (dal 35' st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (dal 20' st Sarr) Bradaric (dal 29' pt Frese); Giovane, Mosquera (dal 20' st Orban). A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi, Allenatore: Paolo Zanetti Reti: al 20' pt Belghali, al 39'pt Colombo, al 16' st Thorsby Ammonizioni: Thorsby, Mosquera, Nunez, Gagliardini Recupero: 2'pt e 4st

Le formazioni ufficiali di Genoa-Hellas Verona

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.A disposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Gronbaek, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Otoa, Fini, Masini, Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Castagnini, Oyegoke, Frese, Yellu, Sarr, Orban, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri, appartenente alla sezione A.I.A. di Ravenna.Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Lo Cicero e Politi, rispettivamente delle sezioni di Brescia e Lecce. L’attività di IV° ufficiale è stata affidata all’arbitro Bonacina, tesserato nella sezione di Bergamo. La direzione della video assistenza vedrà all’opera l’arbitro Mazzoleni, sezione di Bergamo, con il supporto dell’arbitro Maggioni della sezione di Lecco.

Presentazione del match

Di fronte due squadre divise da appena due punti in classifica. Un confronto diretto che può pesare moltissimo sul futuro di entrambe: il Genoa vuole sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del nuovo allenatore per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Verona cerca un risultato che possa invertire la rotta e ridare fiducia.

Il Grifone ha raccolto finora 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte, undici gol fatti e diciannove subiti. I gialloblù ne hanno 6: il loro percorso racconta di sei partite pareggiate e altrettante perse, sette reti realizzate e diciotto incassate.

I rossoblù hanno iniziato il nuovo corso battendo il Sassuolo con i traghettatori Domenico Criscito e Roberto Murgita in panchina, prima di ottenere due pareggi consecutivi contro Fiorentina e Cagliari sotto la guida del nuovo tecnico Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, squalificato nella gara contro i viola, è ora pronto a vivere il suo debutto ufficiale al “Ferraris” e a cercare il primo successo da allenatore del Genoa.

L’Hellas Verona arriva invece da un periodo complicato: tre sconfitte nelle ultime quattro partite, compreso il ko nello scontro diretto casalingo contro il Parma, hanno rallentato la corsa dei veneti. La squadra è ancora alla ricerca del primo successo stagionale

La storia recente tra Genoa e Verona racconta di grande equilibrio: nelle ultime 10 sfide di Serie A, tre vittorie per parte e quattro pareggi, con quattro clean sheet ciascuno. L’ultimo confronto, lo scorso 13 aprile al Bentegodi, si era chiuso sullo 0-0

COME ARRIVA IL GENOA -De Rossi dovrebbe confermare il 3-5-2 con Leali tra i pali e la difesa composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie esterne agiranno Sabelli e Martin, mentre la mediana sarà affidata a Thorsby, Frendrup e Malinovskyi. In attacco spazio alla coppia Vitinha–Colombo. Il tecnico dovrà fare i conti con alcune assenze: squalificato Norton Cuffy, indisponibili Cornet, Cuenca, Onana e Messias.

COME ARRIVA IL VERONA – Zanetti dovrebbe rispondere con Montipò in porta e il terzetto difensivo formato da Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini. A centrocampo Belghali e Frese presidieranno le corsie, con Akpa-Akpro, Gagliardini e Bernede a garantire equilibrio e fisicità in mezzo. Davanti, fiducia alla coppia Giovane–Orban.Nessuno squalificato per il Verona, ma l’infermeria resta affollata: Oyegoke, Serdar e Suslov non saranno della partita.

Probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

Dove vedere la partita in TV e streaming

