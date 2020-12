Hellas Verona – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Sampdoria del 16 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la dodicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20:45

VERONA – Mercoledì 16 dicembre, alle ore 20:45 si giocherà Hellas Verona – Sampdoria, match valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno precedente sono riusciti a battere la Lazio a Roma per 1-2 grazie ad un autogol e alla rete di Tameze. La squadra veneta sta disputando un ottimo campionato, numeri alla mano ha finora la migliore difesa del torneo al pari di quella della Juventus. Su undici partite giocate hanno ottenuto cinque vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, per un totale di diciannove punti che valgono il settimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, che nel turno precedente è stata sconfitta dal Napoli in trasferta per 2-1. I liguri non trovano la vittoria dal sorprendente successo sull’Atalanta a Bergamo di fine ottobre. In questo primo scorcio di campionato su undici incontri disputati hanno ottenuto tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte, per un totale di undici punti che valgono il tredicesimo posto insieme a Parma e Benevento.

Cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 16 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Juric per la sfida casalinga contro la Sampdoria dovrebbe optare per un 3-4-3, con Silvestri tra i pali, in difesa Lovato, Dawidowicz e Magnani, in cabina di regia Barak e Veloso, sulle corsie laterali Faraoni e Dimarco, in attacco come ali Salcedo e Zaccagni con Tameze punta centrale.

QUI SAMPDORIA – Ranieri non avrà a disposizione lo squalificato Thorsby, Silva favorito per sostituirlo. Nel dettaglio dovrebbe optare per un 4-4-1-1 con Audero in porta, come terzini Ferrari e Augello con difensori centrali Yoshida e Colley, a centrocampo in mediana Ekdal e Silva e sulle corsie laterali Candreva e Jankto, in attacco Verre trequartista dietro all’unica punta Quagliarella.

Le probabili formazioni delle due squadre

HELLAS VERONA (3-4-3): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Barak, Veloso, Dimarco; Salcedo, Tameze, Zaccagni. Allenatore: Juric.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

STADIO: Marcantonio Bentegodi

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Hellas Verona – Sampdoria del 16 dicembre 2020, valido per la dodicesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.